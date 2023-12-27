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Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров - РИА Новости, 27.12.2023
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11:05 27.12.2023 (обновлено: 11:45 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/eksport-1918388485.html
Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров
Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров - РИА Новости, 27.12.2023
Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров
Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:05
2023-12-27T11:45
россия
экономика
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, сообщили на сайте кабмина."Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано", — уточнили в материале.Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла."Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза", — добавили в кабмине.При этом отмечается, что правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их "дочкам".Кроме того, новым постановлением до конца 2025 года продлили возможность применения ограничений на ввоз семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Документ касается семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
https://ria.ru/20231122/eksport-1911180173.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

В России на два года продлили запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, сообщили на сайте кабмина.
«
"Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано", — уточнили в материале.
Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла.
"Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза", — добавили в кабмине.
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При этом отмечается, что правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их "дочкам".
Кроме того, новым постановлением до конца 2025 года продлили возможность применения ограничений на ввоз семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран.
Документ касается семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
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