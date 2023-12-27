https://ria.ru/20231227/eksport-1918388485.html

Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров - РИА Новости, 27.12.2023

Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:05

2023-12-27T11:05

2023-12-27T11:45

россия

экономика

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, сообщили на сайте кабмина."Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано", — уточнили в материале.Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла."Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза", — добавили в кабмине.При этом отмечается, что правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их "дочкам".Кроме того, новым постановлением до конца 2025 года продлили возможность применения ограничений на ввоз семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Документ касается семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

https://ria.ru/20231122/eksport-1911180173.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика