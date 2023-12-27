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В Екатеринбурге не будут устраивать фейерверки за счет бюджета - РИА Новости, 27.12.2023
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13:43 27.12.2023 (обновлено: 13:44 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ekaterinburg-1918434641.html
В Екатеринбурге не будут устраивать фейерверки за счет бюджета
В Екатеринбурге не будут устраивать фейерверки за счет бюджета - РИА Новости, 27.12.2023
В Екатеринбурге не будут устраивать фейерверки за счет бюджета
Власти Екатеринбурга не будут устраивать фейерверки и организовывать торжественные приемы во время празднования Нового года, а бюджетные деньги направят на... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:43
2023-12-27T13:44
общество
екатеринбург
алексей орлов (калмыкия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Власти Екатеринбурга не будут устраивать фейерверки и организовывать торжественные приемы во время празднования Нового года, а бюджетные деньги направят на поддержку ветеранов, семей и детей мобилизованных, заявил накануне на заседании гордумы глава столицы Урала Алексей Орлов. "Никаких фейерверков, никаких приемов, категорически. Это лично моя позиция. В общем-то сегодня есть и соответствующая рекомендации, потому что следующий год президентом объявлен Годом семьи. Новый год - это семейный праздник. И, учитывая ту ситуацию, проводимую специальную военную операцию, наверное, было бы излишним устраивать какие-то пышные фейерверки за счет бюджета. Я категорически против, поэтому мы, естественного, этого не делаем", - сказал Орлов на последнем в этом году заседании гордумы во вторник. По его словам, сейчас основной упор сделан на поддержку ветеранов, а также семей и детей мобилизованных. "Охватим всех детей тех ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Из малообеспеченных - здесь да, это бюджетные расходы и всё", - озвучил свою позицию глава Екатеринбурга. Также Орлов подчеркнул, что совсем отказываться от новогодних украшений "было бы невежливо по отношению и к жителям, и в первую очередь к детям". "Даже в Великую Отечественную войну город украшался, поэтому призывы: "Давайте экономить бюджетные средства"... Мы и так, достаточно скромно деньги направляем, у нас бизнес очень активно участвует в этих процессах", - отметил он, добавив, что в каждом районе Екатеринбурга построены ледовые городки и пройдут новогодние программы мероприятий.
https://ria.ru/20231203/salyut-1913513793.html
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общество, екатеринбург, алексей орлов (калмыкия)
Общество, Екатеринбург, Алексей Орлов (Калмыкия)
В Екатеринбурге не будут устраивать фейерверки за счет бюджета

Мэр Екатеринбурга запретил устраивать новогодние фейерверки за счет бюджета

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПраздничный салют
Праздничный салют - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Власти Екатеринбурга не будут устраивать фейерверки и организовывать торжественные приемы во время празднования Нового года, а бюджетные деньги направят на поддержку ветеранов, семей и детей мобилизованных, заявил накануне на заседании гордумы глава столицы Урала Алексей Орлов.
«
"Никаких фейерверков, никаких приемов, категорически. Это лично моя позиция. В общем-то сегодня есть и соответствующая рекомендации, потому что следующий год президентом объявлен Годом семьи. Новый год - это семейный праздник. И, учитывая ту ситуацию, проводимую специальную военную операцию, наверное, было бы излишним устраивать какие-то пышные фейерверки за счет бюджета. Я категорически против, поэтому мы, естественного, этого не делаем", - сказал Орлов на последнем в этом году заседании гордумы во вторник.
По его словам, сейчас основной упор сделан на поддержку ветеранов, а также семей и детей мобилизованных. "Охватим всех детей тех ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Из малообеспеченных - здесь да, это бюджетные расходы и всё", - озвучил свою позицию глава Екатеринбурга.
Также Орлов подчеркнул, что совсем отказываться от новогодних украшений "было бы невежливо по отношению и к жителям, и в первую очередь к детям". "Даже в Великую Отечественную войну город украшался, поэтому призывы: "Давайте экономить бюджетные средства"... Мы и так, достаточно скромно деньги направляем, у нас бизнес очень активно участвует в этих процессах", - отметил он, добавив, что в каждом районе Екатеринбурга построены ледовые городки и пройдут новогодние программы мероприятий.
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