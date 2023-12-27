Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ekaterinburg-1918429324.html
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков - РИА Новости, 27.12.2023
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков
Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:27
2023-12-27T13:27
екатеринбург
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918428280_0:95:1800:1108_1920x0_80_0_0_44bd2c1cf8438d7e1136e3981cd22d85.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация. "В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь из уральской столицы было вывезено 5,4 тысячи тонн снега. Как уточнили РИА Новости в мэрии, 26 декабря 2002 года, когда был установлен предыдущий рекорд, в городе выпало 9 миллиметров снега. По данным областной Госавтоинспекции, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, высота сугробов уже достигает 50 сантиметров. Из-за ненадлежащего состояния проезжей части ограничено движение с 285-го по 342-й километр федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, на 317-м километре на территории Ревдинского района часть дороги занесена снегом. В Уральском Гидрометцентре добавили, что за последние 36 часов - с ночи на 26 по ночь на 27 декабря - в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. По данным синоптиков, с учетом осадков, выпавших с начала декабря, в регионе набирается 1,5-2 месячные нормы снега.
https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918428280_100:0:1701:1201_1920x0_80_0_0_e5bd86ac517e087f280a9ba82076babd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, свердловская область
Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков

В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков, державшийся 21 год

© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаСнегопад в Екатеринбурге
Снегопад в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
Снегопад в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация.
"В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь из уральской столицы было вывезено 5,4 тысячи тонн снега.
Как уточнили РИА Новости в мэрии, 26 декабря 2002 года, когда был установлен предыдущий рекорд, в городе выпало 9 миллиметров снега.
По данным областной Госавтоинспекции, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, высота сугробов уже достигает 50 сантиметров. Из-за ненадлежащего состояния проезжей части ограничено движение с 285-го по 342-й километр федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, на 317-м километре на территории Ревдинского района часть дороги занесена снегом.
В Уральском Гидрометцентре добавили, что за последние 36 часов - с ночи на 26 по ночь на 27 декабря - в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. По данным синоптиков, с учетом осадков, выпавших с начала декабря, в регионе набирается 1,5-2 месячные нормы снега.
Зеленоградск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи
26 декабря, 16:21
 
ЕкатеринбургСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала