https://ria.ru/20231227/ekaterinburg-1918429324.html

В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков

В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков - РИА Новости, 27.12.2023

В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков

Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:27

2023-12-27T13:27

2023-12-27T13:27

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация. "В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь из уральской столицы было вывезено 5,4 тысячи тонн снега. Как уточнили РИА Новости в мэрии, 26 декабря 2002 года, когда был установлен предыдущий рекорд, в городе выпало 9 миллиметров снега. По данным областной Госавтоинспекции, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, высота сугробов уже достигает 50 сантиметров. Из-за ненадлежащего состояния проезжей части ограничено движение с 285-го по 342-й километр федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, на 317-м километре на территории Ревдинского района часть дороги занесена снегом. В Уральском Гидрометцентре добавили, что за последние 36 часов - с ночи на 26 по ночь на 27 декабря - в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. По данным синоптиков, с учетом осадков, выпавших с начала декабря, в регионе набирается 1,5-2 месячные нормы снега.

https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

екатеринбург, свердловская область