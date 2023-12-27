https://ria.ru/20231227/ekaterinburg-1918429324.html
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков - РИА Новости, 27.12.2023
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков
Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:27
2023-12-27T13:27
2023-12-27T13:27
екатеринбург
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918428280_0:95:1800:1108_1920x0_80_0_0_44bd2c1cf8438d7e1136e3981cd22d85.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация. "В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь из уральской столицы было вывезено 5,4 тысячи тонн снега. Как уточнили РИА Новости в мэрии, 26 декабря 2002 года, когда был установлен предыдущий рекорд, в городе выпало 9 миллиметров снега. По данным областной Госавтоинспекции, обстановка на автодорогах Свердловской области остается сложной, высота сугробов уже достигает 50 сантиметров. Из-за ненадлежащего состояния проезжей части ограничено движение с 285-го по 342-й километр федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, на 317-м километре на территории Ревдинского района часть дороги занесена снегом. В Уральском Гидрометцентре добавили, что за последние 36 часов - с ночи на 26 по ночь на 27 декабря - в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. По данным синоптиков, с учетом осадков, выпавших с начала декабря, в регионе набирается 1,5-2 месячные нормы снега.
https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918428280_100:0:1701:1201_1920x0_80_0_0_e5bd86ac517e087f280a9ba82076babd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, свердловская область
Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков
В Екатеринбурге побит рекорд по количеству снежных осадков, державшийся 21 год
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков побит в Екатеринбурге, из города вывезено более 5 тысяч тонн снега, сообщает городская администрация.
"В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь из уральской столицы было вывезено 5,4 тысячи тонн снега.
Как уточнили РИА Новости в мэрии, 26 декабря 2002 года, когда был установлен предыдущий рекорд, в городе выпало 9 миллиметров снега.
По данным областной Госавтоинспекции, обстановка на автодорогах Свердловской области
остается сложной, высота сугробов уже достигает 50 сантиметров. Из-за ненадлежащего состояния проезжей части ограничено движение с 285-го по 342-й километр федеральной трассы Пермь
- Екатеринбург, на 317-м километре на территории Ревдинского района часть дороги занесена снегом.
В Уральском Гидрометцентре добавили, что за последние 36 часов - с ночи на 26 по ночь на 27 декабря - в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. По данным синоптиков, с учетом осадков, выпавших с начала декабря, в регионе набирается 1,5-2 месячные нормы снега.
На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи