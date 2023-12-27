https://ria.ru/20231227/dtp-1918353942.html

В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом

В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом - РИА Новости, 27.12.2023

В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:10

2023-12-27T06:10

2023-12-27T06:23

происшествия

свердловская область

россия

авто

нижний тагил

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области, сообщает минздрав региона.По данным областного ГИБДД, на 154-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" водитель рейсового автобуса маршрута "Тюмень - Краснотурьинск", в салоне которого находилось 15 пассажиров, допустил столкновение с попутно двигающимся самосвалом."В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую городскую больницу, два человека в больницу Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231226/dtp-1918151814.html

свердловская область

россия

нижний тагил

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происшествия, свердловская область, россия, авто, нижний тагил, гибдд мвд рф