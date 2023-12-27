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В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом - РИА Новости, 27.12.2023
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06:10 27.12.2023 (обновлено: 06:23 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/dtp-1918353942.html
В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом
В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом - РИА Новости, 27.12.2023
В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом
Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:10
2023-12-27T06:23
происшествия
свердловская область
россия
авто
нижний тагил
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области, сообщает минздрав региона.По данным областного ГИБДД, на 154-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" водитель рейсового автобуса маршрута "Тюмень - Краснотурьинск", в салоне которого находилось 15 пассажиров, допустил столкновение с попутно двигающимся самосвалом."В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую городскую больницу, два человека в больницу Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231226/dtp-1918151814.html
свердловская область
россия
нижний тагил
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происшествия, свердловская область, россия, авто, нижний тагил, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Россия, Авто, Нижний Тагил, ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом

Минздрав: в Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом, погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области, сообщает минздрав региона.
По данным областного ГИБДД, на 154-м километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" водитель рейсового автобуса маршрута "Тюмень - Краснотурьинск", в салоне которого находилось 15 пассажиров, допустил столкновение с попутно двигающимся самосвалом.
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"В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую городскую больницу, два человека в больницу Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияАвтоНижний ТагилГИБДД МВД РФ
 
 
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