https://ria.ru/20231227/donetsk-1918540275.html

При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина

При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина - РИА Новости, 27.12.2023

При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина

Мирный житель пострадал возле ТЦ "Галактика" в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:23

2023-12-27T18:23

2023-12-27T18:23

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал возле ТЦ "Галактика" в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса ВОП с беспилотника в Петровском районе по улице Добровольского на стоянке возле ТЦ "Галактика" получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило, что в 13.40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк