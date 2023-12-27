https://ria.ru/20231227/donetsk-1918540275.html
При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина
При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина - РИА Новости, 27.12.2023
При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина
Мирный житель пострадал возле ТЦ "Галактика" в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:23
2023-12-27T18:23
2023-12-27T18:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал возле ТЦ "Галактика" в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса ВОП с беспилотника в Петровском районе по улице Добровольского на стоянке возле ТЦ "Галактика" получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило, что в 13.40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При сбросе взрывоопасного предмета с дрона на Донецк пострадал мужчина
Мэр Донецка сообщил о ранении мужчины при сбросе взрывоопасного предмета с дрона