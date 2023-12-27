https://ria.ru/20231227/donetsk-1918444227.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 27.12.2023

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:11

2023-12-27T14:11

2023-12-27T14:11

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 12.50 по 13.45 выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231227/obstrel-1918411042.html

https://ria.ru/20231227/ataki-1918443882.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия