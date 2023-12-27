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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/donetsk-1918444227.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 27.12.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:11
2023-12-27T14:11
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 12.50 по 13.45 выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918411042.html
https://ria.ru/20231227/ataki-1918443882.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Вчера, 12:25
Кроме того, украинские войска с 12.50 по 13.45 выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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ВС России отразили две атаки на Донецком направлении
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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