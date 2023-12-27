https://ria.ru/20231227/dominikana-1918360907.html

Доминикана приняла рекордное число туристов

Доминикана приняла рекордное число туристов - РИА Новости, 27.12.2023

Доминикана приняла рекордное число туристов

Доминиканская Республика приняла более десяти миллионов туристов в 2023 году, сообщил президент страны Луис Абинадер. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:07

2023-12-27T11:07

2023-12-27T11:07

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Доминиканская Республика приняла более десяти миллионов туристов в 2023 году, сообщил президент страны Луис Абинадер. "Доминиканская Республика празднует прибытие более 10 миллионов новых друзей-туристов. Сегодня туризм празднует, и мы с огромной радостью приветствуем их всех в нашей прекрасной стране", — написал президент в социальной сети X. По данным министерства туризма Доминиканской республики, такое число туристов является рекордом.

https://ria.ru/20230711/kuba-1883562880.html

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