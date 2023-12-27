https://ria.ru/20231227/dominikana-1918360907.html
Доминикана приняла рекордное число туристов
Доминикана приняла рекордное число туристов - РИА Новости, 27.12.2023
Доминикана приняла рекордное число туристов
Доминиканская Республика приняла более десяти миллионов туристов в 2023 году, сообщил президент страны Луис Абинадер. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:07
2023-12-27T11:07
2023-12-27T11:07
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Доминиканская Республика приняла более десяти миллионов туристов в 2023 году, сообщил президент страны Луис Абинадер. "Доминиканская Республика празднует прибытие более 10 миллионов новых друзей-туристов. Сегодня туризм празднует, и мы с огромной радостью приветствуем их всех в нашей прекрасной стране", — написал президент в социальной сети X. По данным министерства туризма Доминиканской республики, такое число туристов является рекордом.
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новости - туризм, туризм, туристы, доминикана, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Доминикана, Отдых на море
Доминикана приняла рекордное число туристов
Доминиканская Республика приняла более десяти миллионов туристов в 2023 году