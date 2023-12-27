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Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол - РИА Новости, 27.12.2023
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10:44 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/dogovor-1918381750.html
Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол
Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол - РИА Новости, 27.12.2023
Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол
Россия видит обеспокоенность Австрии судьбой транзитного договора с Киевом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:44
2023-12-27T10:44
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия видит обеспокоенность Австрии судьбой транзитного договора с Киевом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Видим ее обеспокоенность судьбой нашего транзитного договора с Киевом, вопреки попыткам властей убедить общественность, а в действительности самих себя, в готовности к любым сценариям и "прогрессе" в деле диверсификации энергопотоков", - сказал посол. По словам дипломата, склонность Киева злоупотреблять статусом транзитера "далеко не новость". "Вспомнить хотя бы 2009 год, когда отказавшиеся заключать договор о поставках с "Газпромом" украинские власти стали, не стесняясь, в открытую воровать предназначавшийся европейским потребителям газ. Для нас подобные выкрутасы Киева, напоминающие откровенный шантаж, не секрет, и нам есть, что на них ответить", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что на фоне недружественной политики коллективного Запада Россия последовательно диверсифицирует энергосвязи: на смену теряющему приоритетное значение европейскому направлению стремительно приходят быстрорастущие рынки Азии. При этом, как отметил Любинский, как бы ни старалась Вена вырваться из российского газового "плена", доля импорта из России составляет в среднем около 60%, в октябре она достигла 90%, объемы поставок по долгосрочным контрактам "Газпрома" с энергоконцерном OMV в текущем году близки к 100%. "Как бы того кому-то ни хотелось – полвека наше тесное энергетическое сотрудничество обеспечивало рост экономики Австрии и благосостояния каждого австрийца в отдельности. Выбросить все это одним смелым росчерком пера, казалось бы, просто. Но по счетам придется платить избирателю", - заключил дипломат. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html
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цены на нефть, киев, россия, вена, газпром, нафтогаз украины, в мире
Цены на нефть, Киев, Россия, Вена, Газпром, Нафтогаз Украины, В мире
Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол

Посол: Москва видит обеспокоенность Вены судьбой транзитного договора с Киевом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента Австрии в Вене
Здание парламента Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента Австрии в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия видит обеспокоенность Австрии судьбой транзитного договора с Киевом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Видим ее обеспокоенность судьбой нашего транзитного договора с Киевом, вопреки попыткам властей убедить общественность, а в действительности самих себя, в готовности к любым сценариям и "прогрессе" в деле диверсификации энергопотоков", - сказал посол.
По словам дипломата, склонность Киева злоупотреблять статусом транзитера "далеко не новость". "Вспомнить хотя бы 2009 год, когда отказавшиеся заключать договор о поставках с "Газпромом" украинские власти стали, не стесняясь, в открытую воровать предназначавшийся европейским потребителям газ. Для нас подобные выкрутасы Киева, напоминающие откровенный шантаж, не секрет, и нам есть, что на них ответить", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что на фоне недружественной политики коллективного Запада Россия последовательно диверсифицирует энергосвязи: на смену теряющему приоритетное значение европейскому направлению стремительно приходят быстрорастущие рынки Азии.
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При этом, как отметил Любинский, как бы ни старалась Вена вырваться из российского газового "плена", доля импорта из России составляет в среднем около 60%, в октябре она достигла 90%, объемы поставок по долгосрочным контрактам "Газпрома" с энергоконцерном OMV в текущем году близки к 100%. "Как бы того кому-то ни хотелось – полвека наше тесное энергетическое сотрудничество обеспечивало рост экономики Австрии и благосостояния каждого австрийца в отдельности. Выбросить все это одним смелым росчерком пера, казалось бы, просто. Но по счетам придется платить избирателю", - заключил дипломат.
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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