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Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол

Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол - РИА Новости, 27.12.2023

Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом, рассказал посол

Россия видит обеспокоенность Австрии судьбой транзитного договора с Киевом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:44

2023-12-27T10:44

2023-12-27T10:44

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия видит обеспокоенность Австрии судьбой транзитного договора с Киевом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Видим ее обеспокоенность судьбой нашего транзитного договора с Киевом, вопреки попыткам властей убедить общественность, а в действительности самих себя, в готовности к любым сценариям и "прогрессе" в деле диверсификации энергопотоков", - сказал посол. По словам дипломата, склонность Киева злоупотреблять статусом транзитера "далеко не новость". "Вспомнить хотя бы 2009 год, когда отказавшиеся заключать договор о поставках с "Газпромом" украинские власти стали, не стесняясь, в открытую воровать предназначавшийся европейским потребителям газ. Для нас подобные выкрутасы Киева, напоминающие откровенный шантаж, не секрет, и нам есть, что на них ответить", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что на фоне недружественной политики коллективного Запада Россия последовательно диверсифицирует энергосвязи: на смену теряющему приоритетное значение европейскому направлению стремительно приходят быстрорастущие рынки Азии. При этом, как отметил Любинский, как бы ни старалась Вена вырваться из российского газового "плена", доля импорта из России составляет в среднем около 60%, в октябре она достигла 90%, объемы поставок по долгосрочным контрактам "Газпрома" с энергоконцерном OMV в текущем году близки к 100%. "Как бы того кому-то ни хотелось – полвека наше тесное энергетическое сотрудничество обеспечивало рост экономики Австрии и благосостояния каждого австрийца в отдельности. Выбросить все это одним смелым росчерком пера, казалось бы, просто. Но по счетам придется платить избирателю", - заключил дипломат. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html

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Варвара Скокшина

цены на нефть, киев, россия, вена, газпром, нафтогаз украины, в мире