https://ria.ru/20231227/diplomatiya-1918360332.html

Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий

Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий - РИА Новости, 27.12.2023

Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий

Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:12

2023-12-27T08:12

2023-12-27T08:12

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, за прошедшие месяцы в Австрии в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма, и в некоторых случаях австрийским правоохранительным органам удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения "Со своей стороны прекрасно отдаем себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется", - сказал Любинский.

https://ria.ru/20231223/frg-1917654255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, вена, дмитрий любинский, в мире