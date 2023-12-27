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Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий - РИА Новости, 27.12.2023
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08:12 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/diplomatiya-1918360332.html
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий - РИА Новости, 27.12.2023
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий
Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:12
2023-12-27T08:12
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, за прошедшие месяцы в Австрии в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма, и в некоторых случаях австрийским правоохранительным органам удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения "Со своей стороны прекрасно отдаем себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется", - сказал Любинский.
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москва, россия, вена, дмитрий любинский, в мире
Москва, Россия, Вена, Дмитрий Любинский, В мире
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий

Посол в Вене: Россия знает о повышенном риске провокаций против ее дипмиссий

© AP Photo / Ronald ZakПосольство России в Вене, Австрийская Республика
Посольство России в Вене, Австрийская Республика - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Посольство России в Вене, Австрийская Республика. Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По его словам, за прошедшие месяцы в Австрии в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма, и в некоторых случаях австрийским правоохранительным органам удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения
"Со своей стороны прекрасно отдаем себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется", - сказал Любинский.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Немецкий посол подчеркнул корректное поведение российских дипломатов
23 декабря, 14:29
 
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