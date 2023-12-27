https://ria.ru/20231227/diplomatiya-1918360332.html
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий - РИА Новости, 27.12.2023
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий
Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:12
2023-12-27T08:12
2023-12-27T08:12
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Москва отдает себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, за прошедшие месяцы в Австрии в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма, и в некоторых случаях австрийским правоохранительным органам удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения "Со своей стороны прекрасно отдаем себе отчет в том, что повышенный риск провокаций против российских дипмиссий и их сотрудников сохраняется", - сказал Любинский.
https://ria.ru/20231223/frg-1917654255.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, вена, дмитрий любинский, в мире
Москва, Россия, Вена, Дмитрий Любинский, В мире
Посол рассказал о повышенном риске провокаций против российских дипмиссий
Посол в Вене: Россия знает о повышенном риске провокаций против ее дипмиссий