Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/dacha-1918354193.html
В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу
В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу - РИА Новости, 27.12.2023
В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу
Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал РИА Новости, как правильно организовать на даче лазерное шоу на... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:13
2023-12-27T06:13
никита чаплин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760025720_0:109:3255:1939_1920x0_80_0_0_9edd42e6457ab9f99419cc3ff21f245b.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал РИА Новости, как правильно организовать на даче лазерное шоу на Новый год, при этом не помешав соседям. "Впереди новогодние праздники и многие россияне будут проводить время на даче со своими близкими. Фейерверки - опасно и затратно. Все чаще россияне предпочитают лазерное шоу. Но как организовать его на своем участке, чтобы не было проблем с соседями и законом? При проведении любого лазерного шоу необходимо согласование с Роспотребнадзором. Для защиты зрителей и окружающих объектов важно соблюдать определенные правила использования лазера. Мощность лазерных лучей должна быть контролируемой и соответствовать параметрам безопасности", - сообщил Чаплин. Конкретные требования к мощности зависят от площади зала и помещения, где проводится шоу, отметил депутат, добавив, что мощность луча измеряется в ваттах и милливаттах (1/1000 ватт). Также Чаплин сообщил, что минимальная мощность лазеров, необходимая для того, чтобы видеть их в темной комнате среднего размера, составляет примерно от 500 милливатт до 1 ватта, типичная же мощность для использования в помещениях - от двух до десяти ватт. "Плотность лазерной энергии также играет важную роль в безопасности. Она измеряется в ваттах на квадратный сантиметр и должна быть соблюдена в пределах, которые не создадут опасности для зрителей. При использовании лазера на открытом воздухе необходимо избегать направления его лучей на воздушные суда. Даже кратковременное ослепление пилотов может привести к серьезным последствиям. Действие лазерного излучения на человека является сложным и зависит от различных параметров!" - сообщил депутат. Особую опасность представляет возможность повреждения органов зрения, поскольку сетчатка глаза может быть поражена лазерами видимого (0,38-0,7 мкм) и ближайшего инфракрасного (0,75-1,4 мкм) диапазонов, лазерное ультрафиолетовое (0,18-0,38 мкм) и дальнее инфракрасное (более 1,4 мкм) излучения не достигают сетчатки, но могут повредить роговицу, радужку, хрусталик, отметил парламентарий. "Сотрудничество со специалистами и экспертами по безопасности поможет провести шоу максимально безопасно и эффектно", - заключил депутат Чаплин.
https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760025720_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_ebca0e37d7c390b38a63b4326465a6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита чаплин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Никита Чаплин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу

Депутат Госдумы рассказал, как правильно организовать на даче лазерное шоу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДачный поселок
Дачный поселок - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дачный поселок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал РИА Новости, как правильно организовать на даче лазерное шоу на Новый год, при этом не помешав соседям.
«
"Впереди новогодние праздники и многие россияне будут проводить время на даче со своими близкими. Фейерверки - опасно и затратно. Все чаще россияне предпочитают лазерное шоу. Но как организовать его на своем участке, чтобы не было проблем с соседями и законом? При проведении любого лазерного шоу необходимо согласование с Роспотребнадзором. Для защиты зрителей и окружающих объектов важно соблюдать определенные правила использования лазера. Мощность лазерных лучей должна быть контролируемой и соответствовать параметрам безопасности", - сообщил Чаплин.
Конкретные требования к мощности зависят от площади зала и помещения, где проводится шоу, отметил депутат, добавив, что мощность луча измеряется в ваттах и милливаттах (1/1000 ватт).
Также Чаплин сообщил, что минимальная мощность лазеров, необходимая для того, чтобы видеть их в темной комнате среднего размера, составляет примерно от 500 милливатт до 1 ватта, типичная же мощность для использования в помещениях - от двух до десяти ватт.
"Плотность лазерной энергии также играет важную роль в безопасности. Она измеряется в ваттах на квадратный сантиметр и должна быть соблюдена в пределах, которые не создадут опасности для зрителей. При использовании лазера на открытом воздухе необходимо избегать направления его лучей на воздушные суда. Даже кратковременное ослепление пилотов может привести к серьезным последствиям. Действие лазерного излучения на человека является сложным и зависит от различных параметров!" - сообщил депутат.
Особую опасность представляет возможность повреждения органов зрения, поскольку сетчатка глаза может быть поражена лазерами видимого (0,38-0,7 мкм) и ближайшего инфракрасного (0,75-1,4 мкм) диапазонов, лазерное ультрафиолетовое (0,18-0,38 мкм) и дальнее инфракрасное (более 1,4 мкм) излучения не достигают сетчатки, но могут повредить роговицу, радужку, хрусталик, отметил парламентарий.
"Сотрудничество со специалистами и экспертами по безопасности поможет провести шоу максимально безопасно и эффектно", - заключил депутат Чаплин.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В МЧС перечислили правила безопасности при подготовке дачи к зиме
26 сентября, 02:50
 
Никита ЧаплинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала