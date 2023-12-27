https://ria.ru/20231227/dacha-1918354193.html

В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу

В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу - РИА Новости, 27.12.2023

В Госдуме рассказали, как правильно организовать на даче лазерное шоу

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал РИА Новости, как правильно организовать на даче лазерное шоу на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:13

2023-12-27T06:13

2023-12-27T06:13

никита чаплин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760025720_0:109:3255:1939_1920x0_80_0_0_9edd42e6457ab9f99419cc3ff21f245b.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат от "Единой России" Никита Чаплин рассказал РИА Новости, как правильно организовать на даче лазерное шоу на Новый год, при этом не помешав соседям. "Впереди новогодние праздники и многие россияне будут проводить время на даче со своими близкими. Фейерверки - опасно и затратно. Все чаще россияне предпочитают лазерное шоу. Но как организовать его на своем участке, чтобы не было проблем с соседями и законом? При проведении любого лазерного шоу необходимо согласование с Роспотребнадзором. Для защиты зрителей и окружающих объектов важно соблюдать определенные правила использования лазера. Мощность лазерных лучей должна быть контролируемой и соответствовать параметрам безопасности", - сообщил Чаплин. Конкретные требования к мощности зависят от площади зала и помещения, где проводится шоу, отметил депутат, добавив, что мощность луча измеряется в ваттах и милливаттах (1/1000 ватт). Также Чаплин сообщил, что минимальная мощность лазеров, необходимая для того, чтобы видеть их в темной комнате среднего размера, составляет примерно от 500 милливатт до 1 ватта, типичная же мощность для использования в помещениях - от двух до десяти ватт. "Плотность лазерной энергии также играет важную роль в безопасности. Она измеряется в ваттах на квадратный сантиметр и должна быть соблюдена в пределах, которые не создадут опасности для зрителей. При использовании лазера на открытом воздухе необходимо избегать направления его лучей на воздушные суда. Даже кратковременное ослепление пилотов может привести к серьезным последствиям. Действие лазерного излучения на человека является сложным и зависит от различных параметров!" - сообщил депутат. Особую опасность представляет возможность повреждения органов зрения, поскольку сетчатка глаза может быть поражена лазерами видимого (0,38-0,7 мкм) и ближайшего инфракрасного (0,75-1,4 мкм) диапазонов, лазерное ультрафиолетовое (0,18-0,38 мкм) и дальнее инфракрасное (более 1,4 мкм) излучения не достигают сетчатки, но могут повредить роговицу, радужку, хрусталик, отметил парламентарий. "Сотрудничество со специалистами и экспертами по безопасности поможет провести шоу максимально безопасно и эффектно", - заключил депутат Чаплин.

https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никита чаплин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество