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В Саранске двух бухгалтеров осудили на шесть лет за крупное мошенничество - РИА Новости, 27.12.2023
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16:25 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/bukhgaltery-1918493435.html
В Саранске двух бухгалтеров осудили на шесть лет за крупное мошенничество
В Саранске двух бухгалтеров осудили на шесть лет за крупное мошенничество - РИА Новости, 27.12.2023
В Саранске двух бухгалтеров осудили на шесть лет за крупное мошенничество
Две сотрудницы бухгалтерии из Саранска, на протяжении 4 лет обкрадывавшие свое предприятие, осуждены на 6 лет колонии за мошенничество и неправомерный оборот... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:25
2023-12-27T16:25
происшествия
саранск
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Две сотрудницы бухгалтерии из Саранска, на протяжении 4 лет обкрадывавшие свое предприятие, осуждены на 6 лет колонии за мошенничество и неправомерный оборот платежей на сумму более 67 миллионов рублей, сообщает МВД Мордовии. Следствием установлено, что главный бухгалтер коммерческой организации совместно с двумя сотрудницами с 2018 года занималась хищением средств с расчетных счетов предприятия. На протяжении 4 лет им удавалось скрывать хищение крупных сумм за счет фиктивных платежных поручений, а также суммы реальных доходов фирмы от реализации продукции. Всего было совершено более 150 перечислений средств по поддельным платежным поручениям на подконтрольные счета. Кроме того, за счет фирмы женщины приобретали автотранспорт, путевки на отдых за границей, оплачивали строительные и ремонтные услуги, покупали дорогую одежду. Общая сумма похищенного составила более 67 миллионов рублей. "В ходе предварительного расследования организатор заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство. В настоящий момент оно рассматривается в суде. Две ее подчиненные, признанные виновными в совершении 8 эпизодов преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и 8 эпизодов преступления по статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", осуждены на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения их детьми 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
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происшествия, саранск, россия
Происшествия, Саранск, Россия
В Саранске двух бухгалтеров осудили на шесть лет за крупное мошенничество

В Саранске два бухгалтера получили 6 лет за мошенничество на 67 миллионов рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Две сотрудницы бухгалтерии из Саранска, на протяжении 4 лет обкрадывавшие свое предприятие, осуждены на 6 лет колонии за мошенничество и неправомерный оборот платежей на сумму более 67 миллионов рублей, сообщает МВД Мордовии.
Следствием установлено, что главный бухгалтер коммерческой организации совместно с двумя сотрудницами с 2018 года занималась хищением средств с расчетных счетов предприятия. На протяжении 4 лет им удавалось скрывать хищение крупных сумм за счет фиктивных платежных поручений, а также суммы реальных доходов фирмы от реализации продукции. Всего было совершено более 150 перечислений средств по поддельным платежным поручениям на подконтрольные счета. Кроме того, за счет фирмы женщины приобретали автотранспорт, путевки на отдых за границей, оплачивали строительные и ремонтные услуги, покупали дорогую одежду. Общая сумма похищенного составила более 67 миллионов рублей.
«
"В ходе предварительного расследования организатор заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство. В настоящий момент оно рассматривается в суде. Две ее подчиненные, признанные виновными в совершении 8 эпизодов преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и 8 эпизодов преступления по статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", осуждены на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения их детьми 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСаранскРоссия
 
 
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