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Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ - РИА Новости, 27.12.2023
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12:17 27.12.2023 (обновлено: 12:18 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/bosniya-1918408526.html
Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ
Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ
Республика Сербская (РС) незамедлительно продолжит свое существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил президент... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:17
2023-12-27T12:18
в мире
республика сербская
милорад додик
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 27 дек - РИА Новости. Республика Сербская (РС) незамедлительно продолжит свое существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил президент РС БиГ Милорад Додик. Республика Сербская отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным. Высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, которого не признают лидеры боснийских сербов, призвал полицию принять к ним меры в случае проведения запланированных торжеств. "Если бы БиГ распалась в данный момент, ничего бы не смогло существовать кроме РС. Мы бы на следующий день продолжили жить как независимое государство", - написал Додик в соцсети Х. При этом он проиллюстрировал сообщение своей фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным. "У РС есть день рождения. Народ на референдуме (2016 года - ред.) сказал, что это - 9 января. Вместо того, чтобы это соблюдать, найти какой-то способ, они и далее продолжают говорить, как нас накажут за то, что празднуем. И далее пытаются навязать плохие решения для РС", - указал он ранее в соцсети. Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения Конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Босния и Герцеговина в ноябре отметила 28-летие Дейтонского соглашения, которое остановило гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
https://ria.ru/20230911/viza-1895591784.html
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республика сербская
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в мире, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ

Додик: в случае распада БиГ Республика Сербская станет независимым государством

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 дек - РИА Новости. Республика Сербская (РС) незамедлительно продолжит свое существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил президент РС БиГ Милорад Додик.
Республика Сербская отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным. Высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, которого не признают лидеры боснийских сербов, призвал полицию принять к ним меры в случае проведения запланированных торжеств.
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"Если бы БиГ распалась в данный момент, ничего бы не смогло существовать кроме РС. Мы бы на следующий день продолжили жить как независимое государство", - написал Додик в соцсети Х. При этом он проиллюстрировал сообщение своей фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У РС есть день рождения. Народ на референдуме (2016 года - ред.) сказал, что это - 9 января. Вместо того, чтобы это соблюдать, найти какой-то способ, они и далее продолжают говорить, как нас накажут за то, что празднуем. И далее пытаются навязать плохие решения для РС", - указал он ранее в соцсети.
Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения Конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Босния и Герцеговина в ноябре отметила 28-летие Дейтонского соглашения, которое остановило гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
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В миреРеспублика СербскаяМилорад ДодикБосния и Герцеговина
 
 
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