https://ria.ru/20231227/bosniya-1918408526.html

Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ

Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ - РИА Новости, 27.12.2023

Глава Республики Сербской рассказал о ее судьбе в случае распада БиГ

Республика Сербская (РС) незамедлительно продолжит свое существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил президент... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:17

2023-12-27T12:17

2023-12-27T12:18

в мире

республика сербская

милорад додик

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 27 дек - РИА Новости. Республика Сербская (РС) незамедлительно продолжит свое существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины (БиГ), заявил президент РС БиГ Милорад Додик. Республика Сербская отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным. Высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, которого не признают лидеры боснийских сербов, призвал полицию принять к ним меры в случае проведения запланированных торжеств. "Если бы БиГ распалась в данный момент, ничего бы не смогло существовать кроме РС. Мы бы на следующий день продолжили жить как независимое государство", - написал Додик в соцсети Х. При этом он проиллюстрировал сообщение своей фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным. "У РС есть день рождения. Народ на референдуме (2016 года - ред.) сказал, что это - 9 января. Вместо того, чтобы это соблюдать, найти какой-то способ, они и далее продолжают говорить, как нас накажут за то, что празднуем. И далее пытаются навязать плохие решения для РС", - указал он ранее в соцсети. Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения Конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Босния и Герцеговина в ноябре отметила 28-летие Дейтонского соглашения, которое остановило гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.

https://ria.ru/20230911/viza-1895591784.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915819281.html

республика сербская

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина