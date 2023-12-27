https://ria.ru/20231227/boepripas-1918469473.html

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 27.12.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:25

2023-12-27T15:25

2023-12-27T15:25

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска за пять минут с 14.10 выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

донецк

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2023

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донецк