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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 27.12.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:25
2023-12-27T15:25
2023-12-27T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска за пять минут с 14.10 выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html
донецк
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости.
Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска за пять минут с 14.10 выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
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