https://ria.ru/20231227/bezopasnost-1918365508.html
"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП
"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП - РИА Новости, 27.12.2023
"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП
В боевых условиях планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:34
2023-12-27T09:34
2023-12-27T10:08
специальная военная операция на украине
сергей чемезов
ростех
безопасность
владимир артяков
высокоточные комплексы
бмп-3
украина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В боевых условиях планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что это перспективная техника, которая позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях."Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М", — добавил Чемезов.Роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица" разработала входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" компания ВНИИ "Сигнал". Эта боевая машина может действовать без экипажа — ею управляет оператор дистанционно с мобильного пункта, но для новой БМП достаточно и электронного планшета."Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") впервые продемонстрировали широкой публике боевого робота на базе БМП-3 на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".Как сообщал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, госкорпорация испытает комплекс роботизации сухопутной техники "Прометей" в разных условиях.Как отмечают во ВНИИ "Сигнал", роботизация происходит за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом, бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте. Штатные места членов экипажа сохраняются.
https://ria.ru/20231227/gaubitsa-1918351660.html
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916383893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чемезов, ростех, безопасность, владимир артяков, высокоточные комплексы, бмп-3, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Чемезов, Ростех, Безопасность, Владимир Артяков, Высокоточные комплексы, БМП-3, Украина
"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП
Чемезов: в зоне СВО планируется опробовать дистанционно управляемую БМП
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В боевых условиях планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что это перспективная техника, которая позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях.
"Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3
. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М", — добавил Чемезов.
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Роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица" разработала входящая в холдинг "Высокоточные комплексы
" компания ВНИИ "Сигнал". Эта боевая машина может действовать без экипажа — ею управляет оператор дистанционно с мобильного пункта, но для новой БМП достаточно и электронного планшета.
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") впервые продемонстрировали широкой публике боевого робота на базе БМП-3 на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
Как сообщал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков
, госкорпорация испытает комплекс роботизации сухопутной техники "Прометей" в разных условиях.
Как отмечают во ВНИИ "Сигнал", роботизация происходит за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом, бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте. Штатные места членов экипажа сохраняются.
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