https://ria.ru/20231227/bezopasnost-1918365508.html

"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП

"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП - РИА Новости, 27.12.2023

"Ростех" опробует в зоне СВО дистанционно управляемую БМП

В боевых условиях планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:34

2023-12-27T09:34

2023-12-27T10:08

специальная военная операция на украине

сергей чемезов

ростех

безопасность

владимир артяков

высокоточные комплексы

бмп-3

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_ee28cc1e043f0c9a0610e671c6567605.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В боевых условиях планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что это перспективная техника, которая позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях."Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М", — добавил Чемезов.Роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица" разработала входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" компания ВНИИ "Сигнал". Эта боевая машина может действовать без экипажа — ею управляет оператор дистанционно с мобильного пункта, но для новой БМП достаточно и электронного планшета."Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") впервые продемонстрировали широкой публике боевого робота на базе БМП-3 на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".Как сообщал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, госкорпорация испытает комплекс роботизации сухопутной техники "Прометей" в разных условиях.Как отмечают во ВНИИ "Сигнал", роботизация происходит за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом, бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте. Штатные места членов экипажа сохраняются.

https://ria.ru/20231227/gaubitsa-1918351660.html

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916383893.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей чемезов, ростех, безопасность, владимир артяков, высокоточные комплексы, бмп-3, украина