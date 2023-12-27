https://ria.ru/20231227/belgrad-1918492311.html

Прозападная оппозиция провела митинг в центре Белграда

Прозападная оппозиция провела митинг в центре Белграда - РИА Новости, 27.12.2023

Прозападная оппозиция провела митинг в центре Белграда

Несколько десятков сторонников прозападной оппозиции провели митинг в центре Белграда, он прошел без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:24

2023-12-27T16:24

2023-12-27T16:38

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сербия

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 27 дек - РИА Новости. Несколько десятков сторонников прозападной оппозиции провели митинг в центре Белграда, он прошел без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции собрались на площадке около философского факультета и ректората Белградского университета - традиционном месте студенческих протестов в столице Сербии. Среди собравшихся было много студентов с соседних факультетов, они держали в руках лозунги. Вечером планируется еще один митинг около избирательной комиссии. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в Сербии в ночь на 25 декабря, признали свою вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231226/vulin-1918137780.html

https://ria.ru/20231227/serbiya-1918437746.html

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Митинг прозападной оппозиции в Белграде Несколько десятков сторонников прозападной оппозиции провели очередной митинг в Белграде. Он прошел спокойно и даже тише, чем выступление оркестра Дедов Морозов на соседней улице. 2023-12-27T16:24 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде