https://ria.ru/20231227/avtomobili-1918356933.html

Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 13 автомобилей

Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 13 автомобилей - РИА Новости, 27.12.2023

Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 13 автомобилей

Тринадцать автомобилей отправили в зону спецоперации жители Башкирии в составе 105-й гуманитарной колонны из республики, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:14

2023-12-27T07:14

2023-12-27T07:14

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УФА, 27 дек - РИА Новости. Тринадцать автомобилей отправили в зону спецоперации жители Башкирии в составе 105-й гуманитарной колонны из республики, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Накануне был отправлен 105-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана. Адресную помощь для военнослужащих направили от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных граждан 12 муниципальных образований республики", - сообщает отделение в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, в состав груза вошли 13 автомобилей, 223 кубометра пиломатериалов, 74 кубометра отопительных дров, две мобильные бани, автомобильный прицеп, шины, ноутбуки, рации, прицелы, тепловизоры, печи, тепловые пушки, строительные материалы, инструменты, генераторы, маскировочные сети, фольгоизолон, хозяйственно-бытовые принадлежности, теплая одежда, спальные мешки, продукты питания, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников. "Груз предназначен для 17 воинских подразделений, дислоцируемых в 4 новых субъектах Российской Федерации", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231226/pomosch-1918215969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия