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Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу - РИА Новости, 27.12.2023
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11:44 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/avstriya-1918399175.html
Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу
Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу - РИА Новости, 27.12.2023
Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу
Консульский отдел в Вене работает в обычном режиме, австрийцы спокойно могут получить визы в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:44
2023-12-27T11:44
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дмитрий любинский
в мире
австрия
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Консульский отдел в Вене работает в обычном режиме, австрийцы спокойно могут получить визы в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Да, консульский отдел нашего посольства работает в абсолютно нормальном режиме, в отличие, к слову, от австрийского консульства в Москве, переправляющего всех обращающихся россиян без исключения в визовые центры. Система выдачи виз у нас даже упростилась, поскольку сейчас есть варианты оформления онлайн - появились электронные визы", - сказал Любинский. Однако, по его словам, в свете отмены действовавших льгот по соглашению между Россией и ЕС, получение визы для ряда категорий австрийцев будет теперь обходиться дороже. "Но никаких формальных ограничений для выдачи виз нет. Сейчас получить визу в Россию для австрийца также просто, как это было всегда", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20231104/avstriya-1907371056.html
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россия, дмитрий любинский, в мире, австрия
Россия, Дмитрий Любинский, В мире, Австрия
Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу

Посол Любинский: граждане Австрии спокойно могут получить визы в Россию

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Консульский отдел в Вене работает в обычном режиме, австрийцы спокойно могут получить визы в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Да, консульский отдел нашего посольства работает в абсолютно нормальном режиме, в отличие, к слову, от австрийского консульства в Москве, переправляющего всех обращающихся россиян без исключения в визовые центры. Система выдачи виз у нас даже упростилась, поскольку сейчас есть варианты оформления онлайн - появились электронные визы", - сказал Любинский.
Однако, по его словам, в свете отмены действовавших льгот по соглашению между Россией и ЕС, получение визы для ряда категорий австрийцев будет теперь обходиться дороже. "Но никаких формальных ограничений для выдачи виз нет. Сейчас получить визу в Россию для австрийца также просто, как это было всегда", - заключил дипломат.
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