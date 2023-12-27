https://ria.ru/20231227/avstriya-1918399175.html

Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу

Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу - РИА Новости, 27.12.2023

Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу

Консульский отдел в Вене работает в обычном режиме, австрийцы спокойно могут получить визы в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:44

2023-12-27T11:44

2023-12-27T11:44

россия

дмитрий любинский

в мире

австрия

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Консульский отдел в Вене работает в обычном режиме, австрийцы спокойно могут получить визы в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Да, консульский отдел нашего посольства работает в абсолютно нормальном режиме, в отличие, к слову, от австрийского консульства в Москве, переправляющего всех обращающихся россиян без исключения в визовые центры. Система выдачи виз у нас даже упростилась, поскольку сейчас есть варианты оформления онлайн - появились электронные визы", - сказал Любинский. Однако, по его словам, в свете отмены действовавших льгот по соглашению между Россией и ЕС, получение визы для ряда категорий австрийцев будет теперь обходиться дороже. "Но никаких формальных ограничений для выдачи виз нет. Сейчас получить визу в Россию для австрийца также просто, как это было всегда", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20231104/avstriya-1907371056.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий любинский, в мире, австрия