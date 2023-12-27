Российский посол заверил, что консульский отдел в Вене продолжает работу
Посол Любинский: граждане Австрии спокойно могут получить визы в Россию
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Консульский отдел в Вене работает в обычном режиме, австрийцы спокойно могут получить визы в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Да, консульский отдел нашего посольства работает в абсолютно нормальном режиме, в отличие, к слову, от австрийского консульства в Москве, переправляющего всех обращающихся россиян без исключения в визовые центры. Система выдачи виз у нас даже упростилась, поскольку сейчас есть варианты оформления онлайн - появились электронные визы", - сказал Любинский.
Однако, по его словам, в свете отмены действовавших льгот по соглашению между Россией и ЕС, получение визы для ряда категорий австрийцев будет теперь обходиться дороже. "Но никаких формальных ограничений для выдачи виз нет. Сейчас получить визу в Россию для австрийца также просто, как это было всегда", - заключил дипломат.