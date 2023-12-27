https://ria.ru/20231227/avstriya-1918375387.html

Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии

Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии - РИА Новости, 27.12.2023

Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии

Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:10

2023-12-27T10:10

2023-12-27T10:10

экономика

россия

австрия

вена

дмитрий любинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154748/12/1547481231_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_4b5076b1141965544774153d991e2036.jpg

ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "По экспорту Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии", - сказал дипломат. При этом он уточнил, что актуальная австрийская статистика свидетельствует о снижении двустороннего товарооборота до 3,13 миллиарда евро – на 41,8% по итогам первого полугодия 2023 года. "В процентах звучит внушительно, но посыпать голову пеплом нам не стоит – в действительности постпандемийный уровень экономических связей вернулся примерно к состоянию 2021 года, который, к слову, на тот момент был рекордным", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html

россия

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, австрия, вена, дмитрий любинский