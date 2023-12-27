https://ria.ru/20231227/avstriya-1918375387.html
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии - РИА Новости, 27.12.2023
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии
Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:10
2023-12-27T10:10
2023-12-27T10:10
экономика
россия
австрия
вена
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154748/12/1547481231_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_4b5076b1141965544774153d991e2036.jpg
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "По экспорту Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии", - сказал дипломат. При этом он уточнил, что актуальная австрийская статистика свидетельствует о снижении двустороннего товарооборота до 3,13 миллиарда евро – на 41,8% по итогам первого полугодия 2023 года. "В процентах звучит внушительно, но посыпать голову пеплом нам не стоит – в действительности постпандемийный уровень экономических связей вернулся примерно к состоянию 2021 года, который, к слову, на тот момент был рекордным", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html
россия
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154748/12/1547481231_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_40127d4ce0b50d0fe12350a26b1b1ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, австрия, вена, дмитрий любинский
Экономика, Россия, Австрия, Вена, Дмитрий Любинский
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии
Посол Любинский: Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"По экспорту Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии
", - сказал дипломат.
При этом он уточнил, что актуальная австрийская статистика свидетельствует о снижении двустороннего товарооборота до 3,13 миллиарда евро – на 41,8% по итогам первого полугодия 2023 года. "В процентах звучит внушительно, но посыпать голову пеплом нам не стоит – в действительности постпандемийный уровень экономических связей вернулся примерно к состоянию 2021 года, который, к слову, на тот момент был рекордным", - уточнил собеседник агентства.
Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол