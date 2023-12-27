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Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии - РИА Новости, 27.12.2023
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10:10 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/avstriya-1918375387.html
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии - РИА Новости, 27.12.2023
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии
Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:10
2023-12-27T10:10
экономика
россия
австрия
вена
дмитрий любинский
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "По экспорту Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии", - сказал дипломат. При этом он уточнил, что актуальная австрийская статистика свидетельствует о снижении двустороннего товарооборота до 3,13 миллиарда евро – на 41,8% по итогам первого полугодия 2023 года. "В процентах звучит внушительно, но посыпать голову пеплом нам не стоит – в действительности постпандемийный уровень экономических связей вернулся примерно к состоянию 2021 года, который, к слову, на тот момент был рекордным", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html
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экономика, россия, австрия, вена, дмитрий любинский
Экономика, Россия, Австрия, Вена, Дмитрий Любинский
Россия по экспорту остается в десятке ключевых партнеров Австрии

Посол Любинский: Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНовый рождественский базар на площади перед городской ратушей в Вене
Новый рождественский базар на площади перед городской ратушей в Вене - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Новый рождественский базар на площади перед городской ратушей в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Россия по экспорту остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"По экспорту Россия остается в десятке ключевых торговых партнеров Австрии", - сказал дипломат.
При этом он уточнил, что актуальная австрийская статистика свидетельствует о снижении двустороннего товарооборота до 3,13 миллиарда евро – на 41,8% по итогам первого полугодия 2023 года. "В процентах звучит внушительно, но посыпать голову пеплом нам не стоит – в действительности постпандемийный уровень экономических связей вернулся примерно к состоянию 2021 года, который, к слову, на тот момент был рекордным", - уточнил собеседник агентства.
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол
Вчера, 09:34
 
ЭкономикаРоссияАвстрияВенаДмитрий Любинский
 
 
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