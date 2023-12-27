https://ria.ru/20231227/avstriya-1918356780.html
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией
Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:11
2023-12-27T07:11
2023-12-27T07:11
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии", - сказал посол. По его словам, покинувших Россию фирм – единицы. "При этом их активы остаются в российской экономике, "уходят с молотка" отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике", - добавил дипломат.
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россия, австрия, вена, дмитрий любинский, в мире
Россия, Австрия, Вена, Дмитрий Любинский, В мире
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией
Посол: большинство компаний Австрии работают с Россией, несмотря на санкции
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии", - сказал посол.
Посол России заявил, что Австрия потеряла имидж объективного посредника
По его словам, покинувших Россию фирм – единицы. "При этом их активы остаются в российской экономике, "уходят с молотка" отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике", - добавил дипломат.