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Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
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07:11 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/avstriya-1918356780.html
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией
Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:11
2023-12-27T07:11
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии", - сказал посол. По его словам, покинувших Россию фирм – единицы. "При этом их активы остаются в российской экономике, "уходят с молотка" отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике", - добавил дипломат.
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россия, австрия, вена, дмитрий любинский, в мире
Россия, Австрия, Вена, Дмитрий Любинский, В мире
Посол России заявил, что большинство компаний Австрии работают с Россией

Посол: большинство компаний Австрии работают с Россией, несмотря на санкции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, творчески подстраиваются под санкционные реалии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии", - сказал посол.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Посол России заявил, что Австрия потеряла имидж объективного посредника
06:37
По его словам, покинувших Россию фирм – единицы. "При этом их активы остаются в российской экономике, "уходят с молотка" отечественным инвесторам, в том числе с опцией обратного выкупа, не создавая пробоин в нашей экономике", - добавил дипломат.
 
РоссияАвстрияВенаДмитрий ЛюбинскийВ мире
 
 
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