https://ria.ru/20231227/avstriya-1918354449.html
Посол России рассказал о последствиях участия Австрии в системе ПВО Европы
Посол России рассказал о последствиях участия Австрии в системе ПВО Европы - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России рассказал о последствиях участия Австрии в системе ПВО Европы
Участие Австрии в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) - это шаг для сближения с НАТО, не имеющий ничего общего ни... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:18
2023-12-27T06:18
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Участие Австрии в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) - это шаг для сближения с НАТО, не имеющий ничего общего ни с обороной, ни с нейтралитетом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. "Как известно, Австрия присоединилась к европейской инициативе ПВО/ПРО Sky Shield в июле этого года. Тот факт, что кроме нее и Швейцарии все остальные участники этой европейской программы являются членами НАТО, говорит сам за себя: это очередной шаг в сторону сближения с агрессивным военным блоком, не имеющий ничего общего ни с обороной, ни с нейтралитетом", - сказал дипломат. Собеседник агентства напомнил, что участие Австрии в этой программе предполагает не только приобретение систем ПВО от ближнего до дальнего радиуса действия, но и обучение австрийских военнослужащих управлению этими комплексами в создаваемой сейчас "европейской школе ПВО" на базе НАТО в Германии. "Прибытие в Австрию первой партии мощного оружия ожидается уже в следующем году. При этом Вена постоянно призывает мир ко всеобщему и полному разоружению. Звучит, на мой взгляд, по меньшей мере странновато", - добавил Любинский. Австрийские власти заявляют, что участие в программе "Небесный щит" гарантирует безопасность для народа Австрии и не нарушает ее нейтралитет. "С нашей точки зрения, это весьма сомнительный способ защиты суверенитета. И мы, конечно, свои выводы сделали", - заключил посол. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания, а в июле – Швейцария и Австрия. Москва не раз отмечала, что североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231227/vandalizm-1918352095.html
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австрия, россия, вена, дмитрий любинский, дмитрий песков, нато, в мире
Австрия, Россия, Вена, Дмитрий Любинский, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Посол России рассказал о последствиях участия Австрии в системе ПВО Европы
Посол: участие Австрии в европейской системе ПВО Sky Shield сближает ее с НАТО
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Участие Австрии в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) - это шаг для сближения с НАТО, не имеющий ничего общего ни с обороной, ни с нейтралитетом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
«
"Как известно, Австрия присоединилась к европейской инициативе ПВО/ПРО Sky Shield в июле этого года. Тот факт, что кроме нее и Швейцарии все остальные участники этой европейской программы являются членами НАТО, говорит сам за себя: это очередной шаг в сторону сближения с агрессивным военным блоком, не имеющий ничего общего ни с обороной, ни с нейтралитетом", - сказал дипломат.
Собеседник агентства напомнил, что участие Австрии в этой программе предполагает не только приобретение систем ПВО от ближнего до дальнего радиуса действия, но и обучение австрийских военнослужащих управлению этими комплексами в создаваемой сейчас "европейской школе ПВО" на базе НАТО в Германии
.
"Прибытие в Австрию первой партии мощного оружия ожидается уже в следующем году. При этом Вена постоянно призывает мир ко всеобщему и полному разоружению. Звучит, на мой взгляд, по меньшей мере странновато", - добавил Любинский.
Австрийские власти заявляют, что участие в программе "Небесный щит" гарантирует безопасность для народа Австрии и не нарушает ее нейтралитет.
"С нашей точки зрения, это весьма сомнительный способ защиты суверенитета. И мы, конечно, свои выводы сделали", - заключил посол.
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Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция
, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания
, а в июле – Швейцария и Австрия.
Москва
не раз отмечала, что североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе
.
В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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