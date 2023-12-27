https://ria.ru/20231227/ataki-1918443882.html

ВС России отразили две атаки на Донецком направлении

ВС России отразили две атаки на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023

ВС России отразили две атаки на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:10

2023-12-27T14:10

2023-12-27T14:13

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, клещеевка, донецкая народная республика