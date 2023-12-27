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ВС России отразили две атаки на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 27.12.2023 (обновлено: 14:13 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ataki-1918443882.html
ВС России отразили две атаки на Донецком направлении
ВС России отразили две атаки на Донецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023
ВС России отразили две атаки на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:10
2023-12-27T14:13
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
ВС России отразили две атаки на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отбили две атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы в зоне СВО
Военнослужащий группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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