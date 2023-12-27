https://ria.ru/20231227/arktika-1918340298.html

В США экс-дипломат заявил о невозможности признания новых границ в Арктике

В США экс-дипломат заявил о невозможности признания новых границ в Арктике - РИА Новости, 27.12.2023

В США экс-дипломат заявил о невозможности признания новых границ в Арктике

США, не ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву, не имеют возможности добиться международного признания своих претензий на новые участки арктического... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:37

2023-12-27T00:37

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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. США, не ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву, не имеют возможности добиться международного признания своих претензий на новые участки арктического шельфа и должны вести переговоры с теми странами, которые также претендуют на эти районы, заявил РИА Новости бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман. Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией. "США не являются участником Конвенции ООН по морскому праву. Это означает, что провозглашенная юрисдикция над территориями, выходящими за пределы ранее принятого определения континентального шельфа, является односторонней", – сказал Фриман, комментируя заявление госдепартамента о расширении шельфа. Как утверждает аналитик, не ратифицировав конвенцию ООН, США "не имеют возможности добиться международного признания претензий на участки арктического шельфа". Вместо этого, добавил он, Вашингтон должен вести переговоры по выработке соглашения с теми, у кого также есть претензии на эти районы, включая Россию, Канаду и других членов Арктического совета. "Даже если бы американцы не были вовлечены в опосредованную войну с Россией и экономическую войну с Китаем, добиться их согласия на эти односторонние действия было бы на грани невозможного", - указал Фриман. Наряду с этим, отметил он, "трудно понять", как заявленные США претензии на расширение шельфа в Арктике согласуются с их возражениями против аналогичных территориальных претензий других стран – например, КНР в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20231225/arktika-1917997826.html

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