https://ria.ru/20231227/aferisty-1918574954.html

В ЦБ рассказали, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников

В ЦБ рассказали, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников - РИА Новости, 28.12.2023

В ЦБ рассказали, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников

Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T21:01

2023-12-27T21:01

2023-12-28T00:21

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор."Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку", — говорится в Telegram-канале ЦБ.Уточняется, что после этого следует позвонить по официальному номеру организации или на горячую линию, набрав номер вручную.В частности, мошенники при разговоре часто заявляют об "оформлении заявки на кредит". Регулятор рекомендует после этих слов класть трубку, "иначе, сказав лишнего", человек точно поможет злоумышленникам оформить на него заем и похитить деньги. Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется "сотрудником Центробанка", так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций, предупредили в ЦБ. Также в "стоп-листе" от регулятора оказалась фраза "специальный или безопасный счет". Это распространенная легенда аферистов. Они убеждают людей перевести сбережения на "специальный" счет — якобы для сохранности денег. Однако "специальных" ("безопасных", "защищенных" и др.) счетов не существует, отметил ЦБ. Кроме того, мошенники часто говорят потенциальным жертвам о том, что "идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию" или "ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция". Однако работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в поимке преступников. В свою очередь, банки могут приостанавливать мошеннические операции и без участия клиента, напомнил ЦБ. И наконец, регулятор предупреждает, что такие фразы, как "истекает срок действия сим-карты", "продиктуйте код из СМС-сообщения" и "вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка", — тоже популярные мошеннические уловки.

https://ria.ru/20231227/moshenniki-1918341291.html

https://ria.ru/20231226/moshenniki-1918073040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, центральный банк рф (цб рф)