https://ria.ru/20231227/abkhaziya-1918391105.html

Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат

Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат - РИА Новости, 27.12.2023

Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат

Попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть следствием иностранного вмешательства, заявила РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:17

2023-12-27T11:17

2023-12-27T11:17

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть следствием иностранного вмешательства, заявила РИА Новости депутат Госдумы Анастасия Удальцова. Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Со вторника оппозиция Абхазии протестует против передачи госдачи. По данным СМИ, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику". "Попытки использовать технические моменты межправительственного взаимодействия для создания искусственного политического напряжения вполне могут быть следствием недружественного иностранного вмешательства", - сказала Удальцова. Она также подчеркнула, что для граждан обеих стран самое главное – сохранять здравомыслие и не поддаваться ни на какие провокации, руководствоваться только проверенной официальной информацией. "В то же время не будем забывать, что Абхазия – независимое суверенное государство. Уверена, абхазские органы государственной безопасности уверенно контролируют внутренние процессы в Республике, и при необходимости всегда могут обратиться за помощью к своим российским коллегам", - также подчеркнула депутат. Удальцова считает, что дружественные двусторонние отношения России и Абхазии всегда выстраивались на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. По ее словам, ни одна другая страна не внесла в укрепление абхазской государственности большего вклада, чем Россия. "Поэтому говорить о каких-то противоречиях между нашими странами абсурдно", - считает депутат. Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года. Однако оппозиция выступала против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.

https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html

https://ria.ru/20231227/pitsunda-1918372231.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абхазия, россия, пицунда, лаши ашуба, госдума рф