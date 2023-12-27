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Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат - РИА Новости, 27.12.2023
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11:17 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/abkhaziya-1918391105.html
Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат
Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат - РИА Новости, 27.12.2023
Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат
Попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть следствием иностранного вмешательства, заявила РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:17
2023-12-27T11:17
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть следствием иностранного вмешательства, заявила РИА Новости депутат Госдумы Анастасия Удальцова. Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Со вторника оппозиция Абхазии протестует против передачи госдачи. По данным СМИ, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику". "Попытки использовать технические моменты межправительственного взаимодействия для создания искусственного политического напряжения вполне могут быть следствием недружественного иностранного вмешательства", - сказала Удальцова. Она также подчеркнула, что для граждан обеих стран самое главное – сохранять здравомыслие и не поддаваться ни на какие провокации, руководствоваться только проверенной официальной информацией. "В то же время не будем забывать, что Абхазия – независимое суверенное государство. Уверена, абхазские органы государственной безопасности уверенно контролируют внутренние процессы в Республике, и при необходимости всегда могут обратиться за помощью к своим российским коллегам", - также подчеркнула депутат. Удальцова считает, что дружественные двусторонние отношения России и Абхазии всегда выстраивались на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. По ее словам, ни одна другая страна не внесла в укрепление абхазской государственности большего вклада, чем Россия. "Поэтому говорить о каких-то противоречиях между нашими странами абсурдно", - считает депутат. Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года. Однако оппозиция выступала против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html
https://ria.ru/20231227/pitsunda-1918372231.html
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в мире, абхазия, россия, пицунда, лаши ашуба, госдума рф
В мире, Абхазия, Россия, Пицунда, Лаши Ашуба, Госдума РФ
Протесты в Абхазии могут быть следствием вмешательства, заявила депутат

Депутат Удальцова: акции в Абхазии могут быть вызваны иностранным вмешательством

© Фото : Светлана ДавыдоваНабережная Сухума
Набережная Сухума - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Набережная Сухума. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Попытки использовать технические моменты взаимодействия России и Абхазии могут быть следствием иностранного вмешательства, заявила РИА Новости депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Со вторника оппозиция Абхазии протестует против передачи госдачи. По данным СМИ, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику".
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
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"Попытки использовать технические моменты межправительственного взаимодействия для создания искусственного политического напряжения вполне могут быть следствием недружественного иностранного вмешательства", - сказала Удальцова.
Она также подчеркнула, что для граждан обеих стран самое главное – сохранять здравомыслие и не поддаваться ни на какие провокации, руководствоваться только проверенной официальной информацией.
"В то же время не будем забывать, что Абхазия – независимое суверенное государство. Уверена, абхазские органы государственной безопасности уверенно контролируют внутренние процессы в Республике, и при необходимости всегда могут обратиться за помощью к своим российским коллегам", - также подчеркнула депутат.
Удальцова считает, что дружественные двусторонние отношения России и Абхазии всегда выстраивались на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. По ее словам, ни одна другая страна не внесла в укрепление абхазской государственности большего вклада, чем Россия.
"Поэтому говорить о каких-то противоречиях между нашими странами абсурдно", - считает депутат.
Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года. Однако оппозиция выступала против ратификации парламентом данного соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
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