https://ria.ru/20231227/abkhaziya-1918366688.html
В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента
В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента - РИА Новости, 27.12.2023
В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента
Абхазская оппозиция устроила акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:17
2023-12-27T09:17
2023-12-27T15:55
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Абхазская оппозиция устроила акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде, сообщает газета "Известия"."У здания парламента собралось несколько сотен человек. Люди не расходятся: просто стоят, общаются, пьют чай, греются, хотя время уже за полночь", — рассказала журналистка издания.К зданию парламента стянуты полицейские, медики и военные, говорится в материале.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами России и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022-го. Оппозиция выступает против ратификации парламентом данного соглашения, утверждая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
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в мире, россия, пицунда, абхазия
В мире, Россия, Пицунда, Абхазия
В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента
В Абхазии прошла акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Абхазская оппозиция устроила акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде, сообщает газета "Известия"
.
"У здания парламента собралось несколько сотен человек. Люди не расходятся: просто стоят, общаются, пьют чай, греются, хотя время уже за полночь", — рассказала журналистка издания.
К зданию парламента стянуты полицейские, медики и военные, говорится в материале.
Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами России и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022-го. Оппозиция выступает против ратификации парламентом данного соглашения, утверждая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
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