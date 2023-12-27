https://ria.ru/20231227/abkhaziya-1918366688.html

В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента

В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента - РИА Новости, 27.12.2023

В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента

Абхазская оппозиция устроила акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:17

2023-12-27T09:17

2023-12-27T15:55

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Абхазская оппозиция устроила акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде, сообщает газета "Известия"."У здания парламента собралось несколько сотен человек. Люди не расходятся: просто стоят, общаются, пьют чай, греются, хотя время уже за полночь", — рассказала журналистка издания.К зданию парламента стянуты полицейские, медики и военные, говорится в материале.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами России и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022-го. Оппозиция выступает против ратификации парламентом данного соглашения, утверждая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.

https://ria.ru/20231205/abkhaziya-1913815809.html

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