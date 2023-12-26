https://ria.ru/20231226/zoloto-1918082804.html
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота - РИА Новости, 26.12.2023
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:40
2023-12-26T08:40
2023-12-26T08:40
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК."Мы видим риски в этой сфере. В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", - сказал он. Негляд добавил, что Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов. "Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", - сказал замглавы Росфинмониторинга. В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что ФТС России выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота
Негляд: банки могут обязать дополнительно оценивать операции физлиц с золотом