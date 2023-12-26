Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/zoloto-1918082804.html
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота - РИА Новости, 26.12.2023
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:40
2023-12-26T08:40
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860277946_0:247:3077:1978_1920x0_80_0_0_d7aced860e31b23f4428d76ab3d88acf.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК."Мы видим риски в этой сфере. В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", - сказал он. Негляд добавил, что Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов. "Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", - сказал замглавы Росфинмониторинга. В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что ФТС России выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860277946_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_502706311aed768ca917380c102eacd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота

Негляд: банки могут обязать дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотой слиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.
"Мы видим риски в этой сфере. В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", - сказал он.
Негляд добавил, что Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов.
«
"Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", - сказал замглавы Росфинмониторинга.
В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что ФТС России выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Финансовые итоги года: что стало с рублем
Вчера, 08:28
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала