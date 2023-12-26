https://ria.ru/20231226/zoloto-1918082804.html

Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота

Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота - РИА Новости, 26.12.2023

Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота

Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:40

2023-12-26T08:40

2023-12-26T08:40

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860277946_0:247:3077:1978_1920x0_80_0_0_d7aced860e31b23f4428d76ab3d88acf.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК."Мы видим риски в этой сфере. В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", - сказал он. Негляд добавил, что Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов. "Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", - сказал замглавы Росфинмониторинга. В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что ФТС России выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.

https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия