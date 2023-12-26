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Правительство установило квоту на вывоз зерна из России - РИА Новости, 26.12.2023
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21:15 26.12.2023 (обновлено: 21:35 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/zerno-1918323522.html
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России - РИА Новости, 26.12.2023
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России
Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:15
2023-12-26T21:35
россия
экономика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления правительства."Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллиона тонн", - говорится в документе.Квота на экспорт зерновых из РФ начинает действовать с 15 февраля. Она предполагает вывоз из РФ до конца текущего сельскохозяйственного года (до 30 июня) определенного объема зерна и распределяется между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) размер квоты составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам.
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россия, экономика, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Евразийский экономический союз
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России

В РФ установили квоту на вывоз зерна на 24 миллиона тонн с 15 февраля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления правительства.
"Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллиона тонн", - говорится в документе.
Квота на экспорт зерновых из РФ начинает действовать с 15 февраля. Она предполагает вывоз из РФ до конца текущего сельскохозяйственного года (до 30 июня) определенного объема зерна и распределяется между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) размер квоты составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам.
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