https://ria.ru/20231226/zerno-1918323522.html
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России - РИА Новости, 26.12.2023
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России
Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:15
2023-12-26T21:15
2023-12-26T21:35
россия
экономика
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_e9c88ad01eb12d8f369013c5845fdea0.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления правительства."Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллиона тонн", - говорится в документе.Квота на экспорт зерновых из РФ начинает действовать с 15 февраля. Она предполагает вывоз из РФ до конца текущего сельскохозяйственного года (до 30 июня) определенного объема зерна и распределяется между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) размер квоты составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам.
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_75264dfcf0743f5920a2735b765a4b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Евразийский экономический союз
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России
В РФ установили квоту на вывоз зерна на 24 миллиона тонн с 15 февраля