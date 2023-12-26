https://ria.ru/20231226/zerno-1918323522.html

Правительство установило квоту на вывоз зерна из России

Правительство установило квоту на вывоз зерна из России - РИА Новости, 26.12.2023

Правительство установило квоту на вывоз зерна из России

Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T21:15

2023-12-26T21:15

2023-12-26T21:35

россия

экономика

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллиона тонн, следует из опубликованного постановления правительства."Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллиона тонн", - говорится в документе.Квота на экспорт зерновых из РФ начинает действовать с 15 февраля. Она предполагает вывоз из РФ до конца текущего сельскохозяйственного года (до 30 июня) определенного объема зерна и распределяется между экспортерами на основании поставок в первую половину сезона. В 2022-2023 сельскохозяйственному году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) размер квоты составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам.

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

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россия, экономика, евразийский экономический союз