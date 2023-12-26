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На Западе украинцев призвали не исполнять "лихорадочную мечту" Зеленского
На Западе украинцев призвали не исполнять "лихорадочную мечту" Зеленского - РИА Новости, 26.12.2023
На Западе украинцев призвали не исполнять "лихорадочную мечту" Зеленского
Украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и Джо Байдена, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:40
2023-12-26T06:40
2023-12-26T08:38
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и Джо Байдена, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Что, если вы (украинцы. — Прим. ред.) решите, что предпочитаете не умирать за лихорадочную мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС? Они (военкомы. — Прим. ред.) просто скажут: "Хорошо". Верно?" — с иронией прокомментировал журналист недавнее заявление украинского Минобороны.На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20231225/ep-1917823522.html
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украина, в мире, владимир зеленский, джо байден, рустем умеров, bild, евросоюз, нато
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Рустем Умеров, Bild, Евросоюз, НАТО
На Западе украинцев призвали не исполнять "лихорадочную мечту" Зеленского
Журналист Боуз призвал украинцев не умирать за лихорадочную мечту Зеленского