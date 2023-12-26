https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html

В Магадане осудили заведующую детсадом, в котором погиб ребенок

В Магадане осудили заведующую детсадом, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 26.12.2023

В Магадане осудили заведующую детсадом, в котором погиб ребенок

Суд в Магадане признал заведующую детским садом виновной в халатности, из-за которой погиб 8-летний мальчик сообщает пресс-служба Магаданского городского суда. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:16

2023-12-26T03:16

2023-12-26T03:16

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 26 дек — РИА Новости. Суд в Магадане признал заведующую детским садом виновной в халатности, из-за которой погиб 8-летний мальчик сообщает пресс-служба Магаданского городского суда. В декабре 2022 года снежно-ледовые массы сошли с крыши одного из детских садов Магадана. Гулявший на его территории восьмилетний мальчик погиб. "Судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом – заведующим дошкольным учреждением Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения. 4 декабря 2022 года несовершеннолетний потерпевший, находясь на неогороженном опасном участке вблизи здания детского сада, руками прикоснулся к ледовому образованию, свисающему к основанию здания на всю его высоту, что повлекло его обрушение на ребенка и смерть последнего на месте происшествия", — говорится в сообщении. Уточняется, что женщину признали виновной в совершении халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. "Суд признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и приговорил ее к наказанию в виде лишению свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, на срок два года", — уточняет Магаданский городской суд. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231208/devochka-1914691780.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, магадан