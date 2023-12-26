https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918264978.html
Залужный признал потерю Марьинки
Залужный признал потерю Марьинки - РИА Новости, 26.12.2023
Залужный признал потерю Марьинки
Главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю города Марьинка в ближайших окрестностях к западу от Донецка. Об этом написали украинские СМИ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:45
2023-12-26T17:45
2023-12-26T17:47
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю города Марьинка в ближайших окрестностях к западу от Донецка. Об этом написали украинские СМИ. "Города Марьинка больше нет. Украинские войска отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других - немного дальше", - приводит слова Залужного украинское издание "Главред". Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские силы полностью освободили Марьинку.
https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918230516.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Залужный признал потерю Марьинки
"Главред": Главком ВСУ Залужный признал потерю города Марьинка