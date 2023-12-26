https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918264978.html

Залужный признал потерю Марьинки

Залужный признал потерю Марьинки - РИА Новости, 26.12.2023

Залужный признал потерю Марьинки

Главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю города Марьинка в ближайших окрестностях к западу от Донецка. Об этом написали украинские СМИ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:45

2023-12-26T17:45

2023-12-26T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецк

валерий залужный

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю города Марьинка в ближайших окрестностях к западу от Донецка. Об этом написали украинские СМИ. "Города Марьинка больше нет. Украинские войска отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других - немного дальше", - приводит слова Залужного украинское издание "Главред". Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские силы полностью освободили Марьинку.

https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918230516.html

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецк, валерий залужный, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины