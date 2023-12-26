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Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023
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16:27 26.12.2023 (обновлено: 23:50 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918230516.html
Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации
Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023
Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации
Главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:27
2023-12-26T23:50
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял Владимир Зеленский.На пресс-конференции 19 декабря президент Украины впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Затраты на это он оценил в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, предположил, что процесс займет как минимум год."Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное", — прокомментировал слова президента Залужный.При этом он признал, что у ВСУ есть определенные потребности в людях для покрытия некомплекта и формирования новых военных частей. Конкретные цифры генерал назвать отказался, пояснив, что это государственная тайна.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах. В начале декабря "Страна.ua" писала со ссылкой на источник в местных политических кругах, что глава киевского режима хочет провести выборы, но об этом не объявят до тех пор, пока не появятся гарантии неучастия в них главкома.Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918218896.html
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918219352.html
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917549202.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации

Залужный опроверг заявление Зеленского о количестве мобилизуемых

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, о чем заявлял Владимир Зеленский.
На пресс-конференции 19 декабря президент Украины впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Затраты на это он оценил в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, предположил, что процесс займет как минимум год.
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"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное", — прокомментировал слова президента Залужный.
При этом он признал, что у ВСУ есть определенные потребности в людях для покрытия некомплекта и формирования новых военных частей. Конкретные цифры генерал назвать отказался, пояснив, что это государственная тайна.
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В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
В начале декабря "Страна.ua" писала со ссылкой на источник в местных политических кругах, что глава киевского режима хочет провести выборы, но об этом не объявят до тех пор, пока не появятся гарантии неучастия в них главкома.
Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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