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Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии - РИА Новости, 26.12.2023
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12:42 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html
Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии
Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии - РИА Новости, 26.12.2023
Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии
Коллективный Запад поставил Сербии ультиматум, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Точно так же, как с... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:42
2023-12-26T12:42
в мире
сербия
мария захарова
белград (город)
александр вучич
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Коллективный Запад поставил Сербии ультиматум, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор - не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор - либо с Западом, либо с Россией", — сказала она. При этом сейчас "вопрос" формулируется вообще по-другому - только с Западом. "А последние корректировки вообще как ультиматум звучат - что угодно, только не с Россией", — отметила Захарова. Она заключила, что в такие же рамки загонялив свое время Украину.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок.
https://ria.ru/20231226/putin-1918114010.html
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в мире, сербия, мария захарова, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Мария Захарова, Белград (город), Александр Вучич
Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии

Захарова заявила, что Запад поставила Сербии ультиматум

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Коллективный Запад поставил Сербии ультиматум, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT.

"Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор - не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор - либо с Западом, либо с Россией", — сказала она.
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При этом сейчас "вопрос" формулируется вообще по-другому - только с Западом.

"А последние корректировки вообще как ультиматум звучат - что угодно, только не с Россией", — отметила Захарова.

Она заключила, что в такие же рамки загонялив свое время Украину.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок.
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