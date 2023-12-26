https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html

Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии

Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии - РИА Новости, 26.12.2023

Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии

Коллективный Запад поставил Сербии ультиматум, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Точно так же, как с... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:42

2023-12-26T12:42

2023-12-26T12:42

в мире

сербия

мария захарова

белград (город)

александр вучич

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Коллективный Запад поставил Сербии ультиматум, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор - не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор - либо с Западом, либо с Россией", — сказала она. При этом сейчас "вопрос" формулируется вообще по-другому - только с Западом. "А последние корректировки вообще как ультиматум звучат - что угодно, только не с Россией", — отметила Захарова. Она заключила, что в такие же рамки загонялив свое время Украину.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок.

https://ria.ru/20231226/putin-1918114010.html

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html

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в мире, сербия, мария захарова, белград (город), александр вучич