Захарова напомнила Лондону о зверствах против ирландского населения
Захарова напомнила лондонским моралистам о зверствах Британии против ирландцев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила напоминать "лондонским моралистам" о зверствах Великобритании против ирландцев, комментируя иск Дублина против Лондона.
Ранее стало известно, что ирландское правительство намерено инициировать межгосударственное судебное разбирательство против Великобритании из-за принятого в королевстве закона, предоставляющего условную амнистию тем, кто обвиняется в убийствах, совершенных в ходе североирландского конфликта.
В своем Telegram-канале Захарова напомнила о том, что "меньше четверти века назад Лондон вёл кровавую гражданскую войну против собственного населения, жертвами которой стали тысячи человек", а нынешним биллем "британские парламентарии выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта".
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"Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории", - написала официальный представитель МИД РФ.
Вступивший в силу 18 сентября 2023 года спорный закон предоставляет условную амнистию тем, кто обвиняется в убийствах, совершенных за более чем 30 лет североирландского вооруженного конфликта, также известного как "Смута". Кроме того, закон прекращает проведение новых судебных процессов и дознаний по делам, связанным с теми событиями. Вместо этого была учреждена Независимая комиссия по примирению и восстановлению информации (ICRIR), цель которой – помочь семьям узнать больше об обстоятельствах смерти их близких. Как утверждает правительство, это позволит "преодолеть наследие "Смуты" в Северной Ирландии и способствовать примирению".
С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.
Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.