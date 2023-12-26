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Захарова напомнила Лондону о зверствах против ирландского населения - РИА Новости, 26.12.2023
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12:15 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/zakharova-1918131561.html
Захарова напомнила Лондону о зверствах против ирландского населения
Захарова напомнила Лондону о зверствах против ирландского населения - РИА Новости, 26.12.2023
Захарова напомнила Лондону о зверствах против ирландского населения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила напоминать "лондонским моралистам" о зверствах Великобритании против... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:15
2023-12-26T12:15
в мире
лондон
великобритания
северная ирландия
мария захарова
ирландская республиканская армия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила напоминать "лондонским моралистам" о зверствах Великобритании против ирландцев, комментируя иск Дублина против Лондона. Ранее стало известно, что ирландское правительство намерено инициировать межгосударственное судебное разбирательство против Великобритании из-за принятого в королевстве закона, предоставляющего условную амнистию тем, кто обвиняется в убийствах, совершенных в ходе североирландского конфликта. В своем Telegram-канале Захарова напомнила о том, что "меньше четверти века назад Лондон вёл кровавую гражданскую войну против собственного населения, жертвами которой стали тысячи человек", а нынешним биллем "британские парламентарии выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта". "Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории", - написала официальный представитель МИД РФ. Вступивший в силу 18 сентября 2023 года спорный закон предоставляет условную амнистию тем, кто обвиняется в убийствах, совершенных за более чем 30 лет североирландского вооруженного конфликта, также известного как "Смута". Кроме того, закон прекращает проведение новых судебных процессов и дознаний по делам, связанным с теми событиями. Вместо этого была учреждена Независимая комиссия по примирению и восстановлению информации (ICRIR), цель которой – помочь семьям узнать больше об обстоятельствах смерти их близких. Как утверждает правительство, это позволит "преодолеть наследие "Смуты" в Северной Ирландии и способствовать примирению". В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом. С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
https://ria.ru/20231219/britaniya-1916624089.html
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в мире, лондон, великобритания, северная ирландия, мария захарова, ирландская республиканская армия
В мире, Лондон, Великобритания, Северная Ирландия, Мария Захарова, Ирландская республиканская армия
Захарова напомнила Лондону о зверствах против ирландского населения

Захарова напомнила лондонским моралистам о зверствах Британии против ирландцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила напоминать "лондонским моралистам" о зверствах Великобритании против ирландцев, комментируя иск Дублина против Лондона.
Ранее стало известно, что ирландское правительство намерено инициировать межгосударственное судебное разбирательство против Великобритании из-за принятого в королевстве закона, предоставляющего условную амнистию тем, кто обвиняется в убийствах, совершенных в ходе североирландского конфликта.
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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19 декабря, 05:37
В своем Telegram-канале Захарова напомнила о том, что "меньше четверти века назад Лондон вёл кровавую гражданскую войну против собственного населения, жертвами которой стали тысячи человек", а нынешним биллем "британские парламентарии выводят из-под судебного преследования собственных военных и полицейских, открывавших огонь по мирному населению в ходе конфликта".
«
"Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории", - написала официальный представитель МИД РФ.
Вступивший в силу 18 сентября 2023 года спорный закон предоставляет условную амнистию тем, кто обвиняется в убийствах, совершенных за более чем 30 лет североирландского вооруженного конфликта, также известного как "Смута". Кроме того, закон прекращает проведение новых судебных процессов и дознаний по делам, связанным с теми событиями. Вместо этого была учреждена Независимая комиссия по примирению и восстановлению информации (ICRIR), цель которой – помочь семьям узнать больше об обстоятельствах смерти их близких. Как утверждает правительство, это позволит "преодолеть наследие "Смуты" в Северной Ирландии и способствовать примирению".
В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.
С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.
Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
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