В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки
СК: в Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки для детей
© Фото : СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramОбрушение части деревянной строящейся горки на площади районного центра в Хакасии
Обрушение части деревянной строящейся горки на площади районного центра в Хакасии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в связи с инцидентом с обрушением части строящейся деревянной горки, где пострадали дети, сообщает ГСУСК региона.
Ранее главк СУСК по региону сообщал, что инцидент произошел в субботу на строящейся горке в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района республики. По предварительным данным, около 16 часов более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьёзные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы.
По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки... силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности, допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.