https://ria.ru/20231226/zaderzhanie-1918079334.html

В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки

В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки - РИА Новости, 26.12.2023

В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки

Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в связи с инцидентом с обрушением части строящейся деревянной горки, где пострадали дети,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T07:42

2023-12-26T07:42

2023-12-26T07:42

происшествия

усть-абаканский район

россия

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в связи с инцидентом с обрушением части строящейся деревянной горки, где пострадали дети, сообщает ГСУСК региона. Ранее главк СУСК по региону сообщал, что инцидент произошел в субботу на строящейся горке в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района республики. По предварительным данным, около 16 часов более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьёзные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). "В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки... силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности, допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20231225/yama-1918053410.html

https://ria.ru/20231225/prigovor-1917916025.html

усть-абаканский район

россия

республика хакасия

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происшествия, усть-абаканский район, россия, республика хакасия