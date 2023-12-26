Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/zaderzhanie-1918079334.html
В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки
В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки - РИА Новости, 26.12.2023
В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки
Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в связи с инцидентом с обрушением части строящейся деревянной горки, где пострадали дети,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:42
2023-12-26T07:42
происшествия
усть-абаканский район
россия
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917734533_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b8c7a44ef2beacdda277aaad3058287.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в связи с инцидентом с обрушением части строящейся деревянной горки, где пострадали дети, сообщает ГСУСК региона. Ранее главк СУСК по региону сообщал, что инцидент произошел в субботу на строящейся горке в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района республики. По предварительным данным, около 16 часов более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьёзные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). "В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки... силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности, допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20231225/yama-1918053410.html
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917916025.html
усть-абаканский район
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917734533_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b252844ce17479b6c8ee47cbfeb9e95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-абаканский район, россия, республика хакасия
Происшествия, Усть-Абаканский район, Россия, Республика Хакасия
В Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки

СК: в Хакасии задержали замглавы поссовета после обрушения горки для детей

© Фото : СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramОбрушение части деревянной строящейся горки на площади районного центра в Хакасии
Обрушение части деревянной строящейся горки на площади районного центра в Хакасии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Обрушение части деревянной строящейся горки на площади районного центра в Хакасии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета задержан в связи с инцидентом с обрушением части строящейся деревянной горки, где пострадали дети, сообщает ГСУСК региона.
Ранее главк СУСК по региону сообщал, что инцидент произошел в субботу на строящейся горке в посёлке Усть-Абакан Усть-Абаканского района республики. По предварительным данным, около 16 часов более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьёзные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму
25 декабря, 21:50
По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки... силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности, допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Коми вынесли приговор организаторам поджога ТЦ, где погибли 25 человек
25 декабря, 12:58
 
ПроисшествияУсть-Абаканский районРоссияРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала