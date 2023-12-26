https://ria.ru/20231226/yugra-1918164043.html

2,3 млрд руб потратил Сургутский район Югры на расселение аварийных домов

2,3 млрд руб потратил Сургутский район Югры на расселение аварийных домов - РИА Новости, 26.12.2023

2,3 млрд руб потратил Сургутский район Югры на расселение аварийных домов

Рекордную сумму в 2,3 миллиарда рублей в 2023 году направил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на расселение аварийных и фенольных домов,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:37

2023-12-26T13:37

2023-12-26T13:38

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Рекордную сумму в 2,3 миллиарда рублей в 2023 году направил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "И по фенольной, и по аварийной программе, если складывать, то (направлено) 2,3 миллиарда рублей – более 700 квартир приобретено для переселения из фенола и аварийного. Эти две категории между собой очень сильно переплетаются, потому что очень часто то, что признано фенольным, это является и аварийным. Это серьезная цифра в истории района, по-моему, у нас никогда такого показателя не было", - сказал Трубецкой. По его словам, всего за 2023 год в районе было введено 90 тысяч квадратных метров жилья. По данным районной администрации, в целом по итогам года улучшат свои жилищные условия 578 семей, которые ранее проживали в аварийных домах, а также 108 семей, проживавшие в фенольном жилом фонде. На 2024 год на переселение из фенольных домов запланировано 568,5 миллиона рублей, что позволит улучшить жилищные условия 95 семей. Еще на 548,2 миллиона рублей в следующем году будут приобретены порядка 100 квартир взамен аварийного жилфонда, благодаря чему жилищные условия смогут улучшить около 400 человек. Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231222/dokhody-1917537526.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район