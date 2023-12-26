https://ria.ru/20231226/yemen-1918142778.html

Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023

Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о двух взрывах, произошедших недалеко от судна у берегов... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:01

2023-12-26T13:01

2023-12-26T13:01

в мире

ходейда (город)

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красное море

великобритания

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о двух взрывах, произошедших недалеко от судна у берегов йеменского порта Ходейда, после того как в районе был замечен БПЛА. "UKMTO получило два сообщения о замеченной БАС (беспилотная авиационная система – ред.). Примерно через 15 минут после этого два взрыва наблюдались примерно в пяти морских милях (около 9,3 км – ред.) от судна", - говорится в сообщении управления.Оба взрыва произошли примерно в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, ранее UKMTO сообщило об инциденте в этом районе. Отмечается, что судно поддерживает связь "с силами коалиции", корабль и его экипаж находятся в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231226/more-1918088586.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

ходейда (город)

красное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красное море, великобритания