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Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023
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13:01 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/yemen-1918142778.html
Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023
Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о двух взрывах, произошедших недалеко от судна у берегов... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:01
2023-12-26T13:01
в мире
ходейда (город)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красное море
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о двух взрывах, произошедших недалеко от судна у берегов йеменского порта Ходейда, после того как в районе был замечен БПЛА. "UKMTO получило два сообщения о замеченной БАС (беспилотная авиационная система – ред.). Примерно через 15 минут после этого два взрыва наблюдались примерно в пяти морских милях (около 9,3 км – ред.) от судна", - говорится в сообщении управления.Оба взрыва произошли примерно в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, ранее UKMTO сообщило об инциденте в этом районе. Отмечается, что судно поддерживает связь "с силами коалиции", корабль и его экипаж находятся в безопасности. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231226/more-1918088586.html
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красное море, великобритания
В мире, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красное море, Великобритания
Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена

UKMTO сообщило о дронах и двух взрывах около судна у йеменского порта Ходейда

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о двух взрывах, произошедших недалеко от судна у берегов йеменского порта Ходейда, после того как в районе был замечен БПЛА.
"UKMTO получило два сообщения о замеченной БАС (беспилотная авиационная система – ред.). Примерно через 15 минут после этого два взрыва наблюдались примерно в пяти морских милях (около 9,3 км – ред.) от судна", - говорится в сообщении управления.
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Оба взрыва произошли примерно в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, ранее UKMTO сообщило об инциденте в этом районе.
Отмечается, что судно поддерживает связь "с силами коалиции", корабль и его экипаж находятся в безопасности.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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