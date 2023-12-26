Британские ВМС сообщили о БПЛА и взрывах недалеко от судна у берегов Йемена
UKMTO сообщило о дронах и двух взрывах около судна у йеменского порта Ходейда
© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о двух взрывах, произошедших недалеко от судна у берегов йеменского порта Ходейда, после того как в районе был замечен БПЛА.
"UKMTO получило два сообщения о замеченной БАС (беспилотная авиационная система – ред.). Примерно через 15 минут после этого два взрыва наблюдались примерно в пяти морских милях (около 9,3 км – ред.) от судна", - говорится в сообщении управления.
Оба взрыва произошли примерно в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, ранее UKMTO сообщило об инциденте в этом районе.
Отмечается, что судно поддерживает связь "с силами коалиции", корабль и его экипаж находятся в безопасности.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.