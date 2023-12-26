Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил
МИД Японии хочет возобновить соглашение о промысле в районе Курил с Россией
© iStock.com / AlxeyPnferovЯпония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Япония намерена добиваться консультаций с Россией по соглашению о рыбном промысле в районе Курил, заявила министр иностранных дел Еко Камикава.
Она пояснила, что в январе японское правительство получило от российского МИД извещение о невозможности согласовать сроки таких консультаций.
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"Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией, с тем чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла", — сказала Камикава, возложив ответственность за это на Москву.
Москва и Токио ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Россия обладает правами на рыбу, поскольку та появляется на свет из икры в реках на российской территории. Таким образом, на переговорах обсуждаются квоты для японских рыбаков и суммы, которые выплачивает за это Япония. Без этого ловить рыбу нельзя.
В Москве не раз отмечали, что после начала российской военной спецоперации на Украине Япония присоединилась к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. Как заявили в МИД, в качестве ответной меры Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.