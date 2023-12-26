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Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил - РИА Новости, 26.12.2023
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07:50 26.12.2023 (обновлено: 15:58 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918079759.html
Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил
Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил - РИА Новости, 26.12.2023
Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил
Япония намерена добиваться консультаций с Россией по соглашению о рыбном промысле в районе Курил, заявила министр иностранных дел Еко Камикава. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:50
2023-12-26T15:58
россия
япония
ёко камикава
в мире
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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Япония намерена добиваться консультаций с Россией по соглашению о рыбном промысле в районе Курил, заявила министр иностранных дел Еко Камикава. Она пояснила, что в январе японское правительство получило от российского МИД извещение о невозможности согласовать сроки таких консультаций.&quot;Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией, с тем чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла&quot;, — сказала Камикава, возложив ответственность за это на Москву.Москва и Токио ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Россия обладает правами на рыбу, поскольку та появляется на свет из икры в реках на российской территории. Таким образом, на переговорах обсуждаются квоты для японских рыбаков и суммы, которые выплачивает за это Япония. Без этого ловить рыбу нельзя.В Москве не раз отмечали, что после начала российской военной спецоперации на Украине Япония присоединилась к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. Как заявили в МИД, в качестве ответной меры Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
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россия, япония, ёко камикава, в мире
Россия, Япония, Ёко Камикава, В мире
Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

МИД Японии хочет возобновить соглашение о промысле в районе Курил с Россией

© iStock.com / AlxeyPnferovЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Япония намерена добиваться консультаций с Россией по соглашению о рыбном промысле в районе Курил, заявила министр иностранных дел Еко Камикава.
Она пояснила, что в январе японское правительство получило от российского МИД извещение о невозможности согласовать сроки таких консультаций.
«

"Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией, с тем чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла", — сказала Камикава, возложив ответственность за это на Москву.

Москва и Токио ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Россия обладает правами на рыбу, поскольку та появляется на свет из икры в реках на российской территории. Таким образом, на переговорах обсуждаются квоты для японских рыбаков и суммы, которые выплачивает за это Япония. Без этого ловить рыбу нельзя.
В Москве не раз отмечали, что после начала российской военной спецоперации на Украине Япония присоединилась к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. Как заявили в МИД, в качестве ответной меры Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Япония - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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