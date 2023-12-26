https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918079759.html

Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил - РИА Новости, 26.12.2023

Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

Япония намерена добиваться консультаций с Россией по соглашению о рыбном промысле в районе Курил, заявила министр иностранных дел Еко Камикава. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T07:50

2023-12-26T07:50

2023-12-26T15:58

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япония

ёко камикава

в мире

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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Япония намерена добиваться консультаций с Россией по соглашению о рыбном промысле в районе Курил, заявила министр иностранных дел Еко Камикава. Она пояснила, что в январе японское правительство получило от российского МИД извещение о невозможности согласовать сроки таких консультаций."Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией, с тем чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла", — сказала Камикава, возложив ответственность за это на Москву.Москва и Токио ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов лососевых рыб в российской исключительной экономической зоне. Россия обладает правами на рыбу, поскольку та появляется на свет из икры в реках на российской территории. Таким образом, на переговорах обсуждаются квоты для японских рыбаков и суммы, которые выплачивает за это Япония. Без этого ловить рыбу нельзя.В Москве не раз отмечали, что после начала российской военной спецоперации на Украине Япония присоединилась к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. Как заявили в МИД, в качестве ответной меры Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918078202.html

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россия, япония, ёко камикава, в мире