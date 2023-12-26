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В МИД Японии прокомментировали ситуацию с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 26.12.2023
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07:06 26.12.2023 (обновлено: 12:31 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918078202.html
В МИД Японии прокомментировали ситуацию с "Арктик СПГ 2"
В МИД Японии прокомментировали ситуацию с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 26.12.2023
В МИД Японии прокомментировали ситуацию с "Арктик СПГ 2"
Правительство Японии в связи с "Арктик СПГ-2" будет действовать так, чтобы не был нанесен ущерб стабильным поставкам энергии, заявила на своей последней в этом... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:06
2023-12-26T12:31
япония
арктик спг - 2
новатэк
россия
ёко камикава
в мире
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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Правительство Японии в связи с "Арктик СПГ-2" будет действовать так, чтобы не был нанесен ущерб стабильным поставкам энергии, заявила на своей последней в этом году пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёко Камикава"Нам известно об этой информации в СМИ. Что касается этого проекта, то речь идет о переговорах между частными компаниями, и правительство Японии воздерживается от комментариев по поводу точности этой информации. В любом случае японское правительство будет принимать решение комплексно и будет действовать соответствующим образом, чтобы не нанести вреда стабильным поставкам энергии", - ответила министр на просьбу журналиста прокомментировать сообщения в СМИ о том, что иностранные компании, включая японские, сославшись на санкции США, сообщили об остановке участия в проекте "Арктик СПГ 2".Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.
https://ria.ru/20231225/spg-1917947912.html
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япония, арктик спг - 2, новатэк, россия, ёко камикава, в мире
Япония, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Россия, Ёко Камикава, В мире
В МИД Японии прокомментировали ситуацию с "Арктик СПГ 2"

МИД: Япония хочет не допустить ущерб энергопоставкам в связи с "Арктик СПГ 2"

© iStock.com / AlxeyPnferovЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Правительство Японии в связи с "Арктик СПГ-2" будет действовать так, чтобы не был нанесен ущерб стабильным поставкам энергии, заявила на своей последней в этом году пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёко Камикава
"Нам известно об этой информации в СМИ. Что касается этого проекта, то речь идет о переговорах между частными компаниями, и правительство Японии воздерживается от комментариев по поводу точности этой информации. В любом случае японское правительство будет принимать решение комплексно и будет действовать соответствующим образом, чтобы не нанести вреда стабильным поставкам энергии", - ответила министр на просьбу журналиста прокомментировать сообщения в СМИ о том, что иностранные компании, включая японские, сославшись на санкции США, сообщили об остановке участия в проекте "Арктик СПГ 2".
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25 декабря, 14:58
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре.
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ЯпонияАрктик СПГ - 2НоватэкРоссияЁко КамикаваВ мире
 
 
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