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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 26.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы раздались в украинском Николаеве, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T01:10

2023-12-26T01:10

2023-12-26T01:35

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Взрывы раздались в украинском Николаеве, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях страны. "Взрывы в Николаеве", — сообщает издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231226/obstrely-1918065148.html

николаев (украина)

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в мире, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины