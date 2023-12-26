https://ria.ru/20231226/vzryvy-1918067474.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы раздались в украинском Николаеве, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T01:10
2023-12-26T01:10
2023-12-26T01:35
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Взрывы раздались в украинском Николаеве, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях страны. "Взрывы в Николаеве", — сообщает издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Страна.ua": в Николаеве произошли взрывы, объявлена воздушная тревога