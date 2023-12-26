https://ria.ru/20231226/vychet-1732011226.html

Налоговый вычет за обучение в 2024 году: как получить и каков его размер

Как получить налоговый вычет за обучение: документы и размер суммы

Налоговый вычет за обучение в 2024 году: как получить и каков его размер

Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2024 году, какие... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:47

2023-12-26T18:47

2023-12-26T19:37

общество

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налоги

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2024 году, какие нужны документы, сколько можно возвратить денег за учебу в вузе — в материале РИА Новости. Налоговый вычет за обучение в 2024Согласно статье 219 НК РФ, налоговый вычет за обучение — это сумма, с которой можно вернуть уплаченные в качестве налога деньги, потраченные на учебу в различных учебных заведениях. Таким образом государство поддерживает социально важные расходы граждан. Возврат налога на доходы физлиц, который платит работодатель за каждого сотрудника, также можно оформить с расходов на лечение, улучшение жилищных условий и т.д. Если человек пошел учиться и имеет официальную работу, то государство освобождает эти расходы от НДФЛ и разрешает вернуть 13% от суммы. При этом у организации, которая предоставляет образовательные услуги, должна быть лицензия на подобную деятельность. Кто может получить?Налоговый вычет за обучение могут получить только те, кто работает официально и имеет доходы, облагаемые НДФЛ. На компенсацию имеют право граждане, оплатившие:Другие родственники, например, бабушка или дедушка, вычет не получат, даже если они оплатили обучение внуку или внучке. Право на компенсацию оплаты образования имеют только родители и опекуны ребенка, при условии, что платят НДФЛ в казну. Если ребенок до 24 лет уходил в академический отпуск, это не лишает родителей права на получение компенсации. "Налоговый вычет могут получить только резиденты РФ. К таковым относятся лица, которые находятся на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих друг за другом месяцев (НК РФ ст. 210, пункт 4)", - уточняет Анна Салютина, член Адвокатской палаты Ростовской области."Получить вычет не смогут индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и патентную систему, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — То же самое, если оплата была произведена из средств материнского капитала, согласно пп.2, п.1, ст.219 НК. Вычет получают за учебу не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных, главное, чтобы у школы или вуза была соответствующая лицензия".К таким образовательным учреждениям относятся, в том числе, спортивные секции, частные детские сады, автошколы, школы иностранных языков, музыкальные и художественные школы, а также получение дополнительного образования. Например, на курсах повышения квалификации. “Учреждение может быть как государственным, так и частным, главное условие для каждого типа учреждения – наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности”, - объясняет Анна Салютина.Сколько составит вычет за обучение?С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые вычеты на обучение. Лимит на собственное обучение повысится до 150 тысяч рублей в год (сейчас это 120 тысяч). Для расходов на обучение детей максимальная сумма составит 110 тысяч рублей в год вместо 50 тысяч. При этом эта сумма общая для применения вычета двумя родителями, опекунами, попечителями.Однако, по словам юриста Европейской юридической службы Анастасии Белоглазовой, новые лимиты будут применять только к расходам 2024 года, то есть обратиться за ними по новым лимитам можно будет только в 2025 году за 2024 год. Дело в том, что в 2024 декларации будут подаваться за периоды 2023,2022 и 2021 годов еще в рамках 120 тысяч и 50 тысяч рублей на обучение детей.Учитывая, что в качестве вычета возвращается только 13%, его размер при условии максимальных затрат на свое обучение и обучение детей составит 33800 рублей. 13% от 150 тысяч (максимальный вычет по расходам на собственное образование) — это 19 500 рублей, а 13% от 110 тысяч ( вычет по расходам на образование ребёнка) — 14 300 рублей. Даже если тратить на учебу больше установленных лимитов, выплатят все равно только эту сумму. В связи с этим выгоднее оплачивать дорогостоящее обучение поэтапно, а не сразу за несколько лет.Как рассчитать размер вычета?Рассчитать размер вычета несложно. Если человек с зарплатой 60 тыс. рублей заплатил за обучение 100 тысяч, то он может получить 13 тыс. налогового вычета (13%). При этом он получит сумму в полном объеме, потому что за год работодатель уплатил с доходов НДФЛ 93 600 рублей. Если же человек заплатил за учебу 80 тыс. рублей, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей, то он сможет вернуть 10 400 рублей.Анастасия Белоглазова уточняет, что вычет заявляется путем подачи декларации за налоговый период по дате несения расхода, этот вид вычета не переносится на другие периоды.Как получить?После окончания календарного года, в котором происходила оплата обучения, можно обратиться в налоговый орган по месту жительства или оформить вычет через работодателя. ДокументыЧтобы получить вычет через ФНС, необходимо предоставить:Если человек решил получить вычет через работодателя, то нужно:Когда вычет оформляется за обучение детей, то понадобятся копия свидетельства о рождении ребенка, справка о том, что он обучается на очной форме, если необходимо, чеки и квитанции об оплате обучения, может также потребоваться свидетельство о регистрации брака. Форму заявления можно найти на сайте налоговой. "Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@ в форму НДФЛ-3 в связи с введением в Налоговый кодекс единого налогового счета были внесены изменения. В новой форме НДФЛ-3 заявление на возврат денег (Приложение к Разделу 1 Декларации) существенно сократилось: были исключены многие положения на заполнение. Теперь в заявлении нужно указать только возвращаемую сумму и реквизиты банковского счета. Обновленная форма декларации применима к расходам, понесенным в 2022 году", - говорит Анастасия Андреева, юрист ЮК "Центральный округ".Декларацию за 2023 год надо заполнять по обновленной форме (20.10.2023) в соответствии с приказом ФНС России от 11.09.2023 N ЕД-7-11/615@ "О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2023 N 75570).Сроки подачиНалоговый вычет можно получить за три прошедших года, соответственно в 2024 году его можно оформить за 2023, 2022 и 2021 годы."Получить налоговый вычет можно через инспекцию по месту жительства или у работодателя. Через работодателя получить вычет можно до окончания календарного года в котором было оплачено обучение. Для обращения в налоговую нужно дождаться завершения этого года и только после подавать декларацию. Также в налоговую можно обратиться за остатком вычета, если работодатель не смог зачислить его в полной сумме", - говорит Сергей Гебель.Когда придет вычет за обучение?При оформлении вычета через работодателя, налоговая в течение 30 дней уведомит получателя о его назначении. Это заявление нужно отнести в бухгалтерию, которая перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты.- Если обращаться напрямую в налоговый орган, то в течение 3 месяцев со дня представления всех необходимых документов будет проведена камеральная проверка. В случае отсутствия положительного сальдо на едином налоговом счете будет сообщено об отказе в выплате средств. Если сальдо на ЕНС окажется положительным, по завершению камеральной проверки сумма вычета поступит на банковский счет. В августе 2022 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что время проверки деклараций граждан России для получения вычета сократилось с 3 месяцев до 12 дней, - объясняет Сергей Гебель.Изменения в 2024 годуС 1 января 2024 года вступают в силу изменения законодательства, которые позволяют получить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке.Для этого необходимо предоставить в налоговый орган унифицированный документ - справку об уплате соответствующих услуг (взносов).Документ выдается организацией (ИП) по запросу физического лица (либо его супруги (супруга)), содержит исчерпывающую информацию о понесенных расходах и заменяет все остальные подтверждающие документы.Юрист Анастасия Белоглазова поясняет, что для подтверждения расходов, понесенных ранее 01.01.2024 (например, при представлении декларации по форме 3-НДФЛ за 2023 год), необходимо иметь комплект документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.Для получения вычета в упрощенном порядке собирать какие-либо справки не требуется — организация (ИП) самостоятельно направит все сведения в налоговый орган при наличии технической возможностиУнифицированная справка является подтверждающим документом по расходам на оплату:

https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html

https://realty.ria.ru/20230925/fns-1898427113.html

https://ria.ru/20231207/lgoty-1914367627.html

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Алёна Пава

общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, налоговый вычет, социальный навигатор, образование, налоги