https://ria.ru/20231226/vsu-1918109500.html

В Раде предложили разрешить осужденным на испытательном сроке служить в ВСУ

В Раде предложили разрешить осужденным на испытательном сроке служить в ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023

В Раде предложили разрешить осужденным на испытательном сроке служить в ВСУ

Предложенный правительством Украины законопроект о мобилизации разрешает осужденным на испытательном сроке по желанию служить в ВСУ во время особого режима. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:56

2023-12-26T10:56

2023-12-26T10:56

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предложенный правительством Украины законопроект о мобилизации разрешает осужденным на испытательном сроке по желанию служить в ВСУ во время особого режима. Суд на Украине может освободить от отбывания наказания с испытательным сроком. При этом речь не должна идти о коррупционных преступлениях, нарушений правил дорожного движения в состоянии опьянения, а ограничение свободы не должно превышать пять лет. Кроме того, решение зависит от личности виновного и других обстоятельств дела. "На воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, могут быть призваны по желанию лица, осужденные к отбыванию наказания с испытанием, кроме тех, кто осужден за преступления против основ национальной безопасности", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента Украины. Согласно законопроекту, не могут быть призваны по желанию осужденные за военные преступления, неповиновение, превышение военным полномочий, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие, добровольную сдачу в плен, мародерство, насилие над населением в зоне военных действий, пропаганду войны, подготовку, планирование и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны. В законопроекте прописано, что не подлежат взятию на воинский учет лица, "отбывающие наказания в учреждениях исполнения наказания или в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера". Накануне вечером правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр