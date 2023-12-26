https://ria.ru/20231226/vruchenie_flaga-1918258919.html

Губернатору Тверской области вручили флаг региона, побывавший в космосе

Губернатору Тверской области вручили флаг региона, побывавший в космосе - РИА Новости, 26.12.2023

Губернатору Тверской области вручили флаг региона, побывавший в космосе

Флаг Тверской области, побывавший в космосе, вручил губернатору региона Игорю Рудене российский космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:37

2023-12-26T17:37

2023-12-26T17:37

тверская область

игорь руденя

выставка-форум "россия"

вднх

флаги

космос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918255449_0:71:1300:802_1920x0_80_0_0_19ca7062166325cf6ebdb0b3489afd98.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Флаг Тверской области, побывавший в космосе, вручил губернатору региона Игорю Рудене российский космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Сергей Корсаков, передает корреспондент РИА Новости. Вручение состоялось во вторник на торжественном открытии Дня Тверской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Детство и юность я провел на тверской земле и очень благодарен судьбе за то, что оказался там. Для меня это – самый красивый регион России, ее сердце и душа", - сказал Корсаков. В 2022 году космонавт взял с собой на Международную космическую станцию флаг родного региона. "Флаг провел со мной на станции 194 дня, совершил около трех тысяч оборотов вокруг Земли, и все эти полгода поддерживал меня. Этот флаг – символ того, что жителям Тверской области, тверичанам, нет никаких преград и все возможно", - подчеркнул Корсаков. Принимая флаг, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что Тверь является духовным центром России. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, выставка-форум "россия", вднх, флаги, космос