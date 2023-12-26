https://ria.ru/20231226/vruchenie_flaga-1918258919.html
Губернатору Тверской области вручили флаг региона, побывавший в космосе
Губернатору Тверской области вручили флаг региона, побывавший в космосе - РИА Новости, 26.12.2023
Губернатору Тверской области вручили флаг региона, побывавший в космосе
Флаг Тверской области, побывавший в космосе, вручил губернатору региона Игорю Рудене российский космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:37
2023-12-26T17:37
2023-12-26T17:37
тверская область
игорь руденя
выставка-форум "россия"
вднх
флаги
космос
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Флаг Тверской области, побывавший в космосе, вручил губернатору региона Игорю Рудене российский космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Сергей Корсаков, передает корреспондент РИА Новости. Вручение состоялось во вторник на торжественном открытии Дня Тверской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Детство и юность я провел на тверской земле и очень благодарен судьбе за то, что оказался там. Для меня это – самый красивый регион России, ее сердце и душа", - сказал Корсаков. В 2022 году космонавт взял с собой на Международную космическую станцию флаг родного региона. "Флаг провел со мной на станции 194 дня, совершил около трех тысяч оборотов вокруг Земли, и все эти полгода поддерживал меня. Этот флаг – символ того, что жителям Тверской области, тверичанам, нет никаких преград и все возможно", - подчеркнул Корсаков. Принимая флаг, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что Тверь является духовным центром России. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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игорь руденя, выставка-форум "россия", вднх, флаги, космос
Тверская область, Игорь Руденя, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, флаги, Космос
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Флаг Тверской области, побывавший в космосе, вручил губернатору региона Игорю Рудене российский космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Сергей Корсаков, передает корреспондент РИА Новости.
Вручение состоялось во вторник на торжественном открытии Дня Тверской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Детство и юность я провел на тверской земле и очень благодарен судьбе за то, что оказался там. Для меня это – самый красивый регион России
, ее сердце и душа", - сказал Корсаков.
В 2022 году космонавт взял с собой на Международную космическую станцию флаг родного региона.
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"Флаг провел со мной на станции 194 дня, совершил около трех тысяч оборотов вокруг Земли
, и все эти полгода поддерживал меня. Этот флаг – символ того, что жителям Тверской области, тверичанам, нет никаких преград и все возможно", - подчеркнул Корсаков.
Принимая флаг, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что Тверь
является духовным центром России.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.