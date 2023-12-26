https://ria.ru/20231226/vrachi-1918135877.html
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах - РИА Новости, 26.12.2023
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах
Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:26
2023-12-26T12:26
2023-12-26T12:26
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303691_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_68ef061ae7cd6dd44c133667eaa16f02.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24". "Да, есть приток врачей, возвращаются в том числе медики из стран, куда они уезжали, но поддержка должна быть", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новых регионах для медиков есть специальные доплаты за особые условия труда, кроме того, планируется расширить программу "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Ранее сообщалось, что Минздрав готовит изменения о повышении размера выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах до двух и одного миллиона рублей соответственно.
https://ria.ru/20231214/putin-1915794718.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303691_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_46d031b450c512611844e63d726beb93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах
Мурашко: в новые регионы возвращаются медики, в том числе из других стран