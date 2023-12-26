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Мурашко отметил приток врачей в новых регионах - РИА Новости, 26.12.2023
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12:26 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/vrachi-1918135877.html
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах - РИА Новости, 26.12.2023
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах
Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:26
2023-12-26T12:26
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24". "Да, есть приток врачей, возвращаются в том числе медики из стран, куда они уезжали, но поддержка должна быть", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новых регионах для медиков есть специальные доплаты за особые условия труда, кроме того, планируется расширить программу "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Ранее сообщалось, что Минздрав готовит изменения о повышении размера выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах до двух и одного миллиона рублей соответственно.
https://ria.ru/20231214/putin-1915794718.html
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Мурашко отметил приток врачей в новых регионах

Мурашко: в новые регионы возвращаются медики, в том числе из других стран

© РИА НовостиБольница в Луганске
Больница в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Больница в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24".
"Да, есть приток врачей, возвращаются в том числе медики из стран, куда они уезжали, но поддержка должна быть", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новых регионах для медиков есть специальные доплаты за особые условия труда, кроме того, планируется расширить программу "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Ранее сообщалось, что Минздрав готовит изменения о повышении размера выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах до двух и одного миллиона рублей соответственно.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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