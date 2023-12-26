https://ria.ru/20231226/vrachi-1918135877.html

Мурашко отметил приток врачей в новых регионах

Мурашко отметил приток врачей в новых регионах - РИА Новости, 26.12.2023

Мурашко отметил приток врачей в новых регионах

Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:26

2023-12-26T12:26

2023-12-26T12:26

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Приток врачей отмечается в новых регионах России, возвращаются в том числе медики из других стран, куда они уезжали, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24". "Да, есть приток врачей, возвращаются в том числе медики из стран, куда они уезжали, но поддержка должна быть", - сказал Мурашко. Он отметил, что в новых регионах для медиков есть специальные доплаты за особые условия труда, кроме того, планируется расширить программу "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Ранее сообщалось, что Минздрав готовит изменения о повышении размера выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в новых регионах до двух и одного миллиона рублей соответственно.

https://ria.ru/20231214/putin-1915794718.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область