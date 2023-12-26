https://ria.ru/20231226/vaktsina-1918133459.html
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах - РИА Новости, 26.12.2023
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах
Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:20
2023-12-26T12:20
2023-12-26T12:23
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее начали закупать", - сказал Мурашко. Он отметил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность. А подъем заболеваемости ОРВИ, который сейчас есть, происходит ежегодно, уточнил министр. По его словам, граждане должны заботиться о своем здоровье – так, например, нет ничего плохого в том, чтобы носить маски или отказаться от посещения массовых мероприятий.
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михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах
Мурашко: регионы начали закупать обновленную вакцину "Спутник Лайт"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия 24"
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее начали закупать", - сказал Мурашко.
Он отметил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность. А подъем заболеваемости ОРВИ, который сейчас есть, происходит ежегодно, уточнил министр.
По его словам, граждане должны заботиться о своем здоровье – так, например, нет ничего плохого в том, чтобы носить маски или отказаться от посещения массовых мероприятий.
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