https://ria.ru/20231226/vaktsina-1918133459.html

Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах

Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах - РИА Новости, 26.12.2023

Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах

Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:20

2023-12-26T12:20

2023-12-26T12:23

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее начали закупать", - сказал Мурашко. Он отметил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность. А подъем заболеваемости ОРВИ, который сейчас есть, происходит ежегодно, уточнил министр. По его словам, граждане должны заботиться о своем здоровье – так, например, нет ничего плохого в том, чтобы носить маски или отказаться от посещения массовых мероприятий.

https://ria.ru/20231217/vaktsiny-1916305332.html

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михаил мурашко, здоровье - общество, россия