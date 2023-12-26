Рейтинг@Mail.ru
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 26.12.2023 (обновлено: 12:23 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vaktsina-1918133459.html
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах - РИА Новости, 26.12.2023
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах
Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:20
2023-12-26T12:23
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее начали закупать", - сказал Мурашко. Он отметил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность. А подъем заболеваемости ОРВИ, который сейчас есть, происходит ежегодно, уточнил министр. По его словам, граждане должны заботиться о своем здоровье – так, например, нет ничего плохого в том, чтобы носить маски или отказаться от посещения массовых мероприятий.
https://ria.ru/20231217/vaktsiny-1916305332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23d9c40aba4af7f772f046914523b94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия
Мурашко сообщил о начале закупки вакцины "Спутник Лайт" в регионах

Мурашко: регионы начали закупать обновленную вакцину "Спутник Лайт"

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Регионы России начали закупать обновленную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", с актуальным антигенным составом, заявил в эфире канала "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее начали закупать", - сказал Мурашко.
Он отметил, что коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность. А подъем заболеваемости ОРВИ, который сейчас есть, происходит ежегодно, уточнил министр.
По его словам, граждане должны заботиться о своем здоровье – так, например, нет ничего плохого в том, чтобы носить маски или отказаться от посещения массовых мероприятий.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
МИД призвал ВОЗ сделать выводы из решений по западным вакцинам от COVID-19
17 декабря, 14:13
 
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала