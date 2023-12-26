https://ria.ru/20231226/uslugi-1918221748.html

Жителям МО оказали более 6,2 млн услуг на регпортале с начала 2023 года

Жителям МО оказали более 6,2 млн услуг на регпортале с начала 2023 года - РИА Новости, 26.12.2023

Жителям МО оказали более 6,2 млн услуг на регпортале с начала 2023 года

С начала 2023 года жители Московской области более 6,2 миллиона раз обращались за услугами на региональном портале. Больше всего онлайн-заявок было подано в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:57

2023-12-26T15:57

2023-12-26T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.С начала 2023 года жители Московской области более 6,2 миллиона раз обращались за услугами на региональном портале. Больше всего онлайн-заявок было подано в сентябре – около 850 тысяч. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, 300 тысяч из полученных в сентябре заявок оказались записями в кружки и секции."Стоит отметить, что за последние четыре года данная онлайн-услуга является абсолютным лидером по количеству обращений. В то же время топ-5 электронных услуг меняются в течение года в зависимости от временного периода", – добавила министр.Чаще всего жители Подмосковья обращаются за выдачей выписок из домовой книги, заменой социальных карт и выдачей субсидий на оплату ЖКУ. В зимние месяцы популярностью пользуется услуга по записи на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.На данный момент на портале госуслуг Московской области зарегистрировано около 10 миллионов пользователей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)