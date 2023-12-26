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Специалисты украсили Москву праздничными плакатами к Новому году - РИА Новости, 26.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:44 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukrasili-1918166572.html
Специалисты украсили Москву праздничными плакатами к Новому году
Специалисты украсили Москву праздничными плакатами к Новому году - РИА Новости, 26.12.2023
Специалисты украсили Москву праздничными плакатами к Новому году
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:44
2023-12-26T13:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
новый год
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что в этом году Москву к Новому году украсили порядка 5 тысяч световых декоративных конструкций, более 1 тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. "Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформлены световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Для украшения города используется энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
https://ria.ru/20231226/kanikuly-1918102468.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Новый год

Специалисты украсили Москву праздничными плакатами к Новому году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предновогодняя Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - сказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что в этом году Москву к Новому году украсили порядка 5 тысяч световых декоративных конструкций, более 1 тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами.
"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформлены световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Для украшения города используется энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковНовый год
 
 
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