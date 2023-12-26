https://ria.ru/20231226/ukraina_mobilizatsiya-1917073386.html

Мобилизация на Украине

Мобилизация на Украине - РИА Новости, 26.12.2023

Мобилизация на Украине

За последние годы мобилизацию на Украине объявляли дважды. Первую, частичную, инициировал в марте 2014 года исполняющий обязанности президента Александр... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:00

2023-12-26T12:00

2023-12-26T12:14

инфографика

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владимир зеленский

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За последние годы мобилизацию на Украине объявляли дважды. Первую, частичную, инициировал в марте 2014 года исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Через месяц Киев начал в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО), призванную подавить протесты оппозиции. Всего в течение 2014–2015 годов прошло шесть волн мобилизации, на службу призвали около 210 тысяч украинцев. В ходе конфликта стороны дважды заключали мирные соглашения ("Минск-1" и "Минск-2"), но Украина не выполняла их условия. Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала — документы были подписаны, чтобы дать Киеву время нарастить военную мощь.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции. Лидер Украины Владимир Зеленский в тот же день ввел в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. За 2022 год на фронт отправилось более 800 тысяч человек. Штатная численность ВСУ на 1 января 2022 года немногим превышала 250 тысяч военнослужащих. Смотрите в инфографике Ria.ru, как с 2014 года увеличивалось число призванных украинцев, а также когда объявили единственную за этот период демобилизацию.

украина

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