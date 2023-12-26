https://ria.ru/20231226/ukraina-1918255171.html

Проект о мобилизации обвалит рейтинг Зеленского и Залужного, заявили в Раде

Проект о мобилизации обвалит рейтинг Зеленского и Залужного, заявили в Раде - РИА Новости, 26.12.2023

Проект о мобилизации обвалит рейтинг Зеленского и Залужного, заявили в Раде

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил в своем Telegram-канале, что возможное принятие нового законопроекта о мобилизации обвалит рейтинг... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:32

2023-12-26T17:32

2023-12-26T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил в своем Telegram-канале, что возможное принятие нового законопроекта о мобилизации обвалит рейтинг Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зе и За будет как у позднего Юща", - написал Шевченко, имея в виду Зеленского, Залужного и бывшего президента Украины Виктора Ющенко, возглавлявшего Украину в 2005-2010 годах. На выборах 2010 года Ющенко набрал лишь 5,45% голосов. При этом Шевченко допустил, что если голосов за принятие указанного законопроекта хватит, то Зеленский может наложить на него вето. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр