Проект о мобилизации обвалит рейтинг Зеленского и Залужного, заявили в Раде
Депутат Рады: проект о мобилизации обвалит рейтинг Зеленского и Залужного
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил в своем Telegram-канале, что возможное принятие нового законопроекта о мобилизации обвалит рейтинг Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
"Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зе и За будет как у позднего Юща", - написал Шевченко, имея в виду Зеленского, Залужного и бывшего президента Украины Виктора Ющенко, возглавлявшего Украину в 2005-2010 годах. На выборах 2010 года Ющенко набрал лишь 5,45% голосов. При этом Шевченко допустил, что если голосов за принятие указанного законопроекта хватит, то Зеленский может наложить на него вето.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.