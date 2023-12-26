https://ria.ru/20231226/ubiystvo-1918332533.html

В Татарстане завели дело после убийства матери участника спецоперации

В Татарстане завели дело после убийства матери участника спецоперации - РИА Новости, 26.12.2023

В Татарстане завели дело после убийства матери участника спецоперации

Уголовное дело по факту убийства матери участника СВО возбуждено в Татарстане, главе Следственного комитета РФ будет доложено о ходе расследования, сообщается в РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:42

2023-12-26T22:42

2023-12-26T22:42

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства матери участника СВО возбуждено в Татарстане, главе Следственного комитета РФ будет доложено о ходе расследования, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. "Следственными органами… возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (статья 105 УК РФ - убийство)", - говорится в сообщении. По информации СК, по подозрению в совершении преступления в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ранее интернет-издание "Бизнес Online" сообщило, что жертвой стала мать участника СВО из Набережных Челнов. По предварительной информации, она могла получить от сына крупную сумму денег - 450 тысяч рублей, которые и могли стать причиной убийства. По данным издания, убийство, предположительно, совершили молодой любовник женщины из Узбекистана и его брат, которые расчленили тело женщины, вынесли его из квартиры в пакетах и выбросили в канализационный люк в 100 метрах от дома.

https://ria.ru/20231225/ugrozy-1918040608.html

https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html

россия

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, россия, узбекистан, республика татарстан (татарстан), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)