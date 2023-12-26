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В Стамбуле задержали подозреваемых в нападении на туристов, пишут СМИ
В Стамбуле задержали подозреваемых в нападении на туристов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
В Стамбуле задержали подозреваемых в нападении на туристов, пишут СМИ
Свыше 90 человек, подозреваемых в нападении на туристов с целью заставить их оплатить большой счёт в развлекательных заведениях, задержаны в Стамбуле, дела... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:10
2023-12-26T06:10
2023-12-26T10:51
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АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 90 человек, подозреваемых в нападении на туристов с целью заставить их оплатить большой счёт в развлекательных заведениях, задержаны в Стамбуле, дела некоторых уже переданы в суд, сообщил телеканал TELE1. "В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет, дела некоторых были переданы в суд", - сообщает телеканал. Уточняется, что одновременно в 13 провинциях Стамбула были проведены операции против подозреваемых, которые брали с туристов, посещавших развлекательные заведения, завышенные суммы и отбирали у них мобильные телефоны и кошельки, избивали клиентов, отказывавшихся платить.
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стамбул, в мире, турция, новости - туризм
Стамбул, В мире, Турция, Туризм, Новости - Туризм
В Стамбуле задержали подозреваемых в нападении на туристов, пишут СМИ
TELE1: в Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов